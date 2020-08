PLUG POWER: Was für ein Tag!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

PLUG POWER zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund drei Prozent aus. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 7,86 EUR. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund fünfzehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 9,05 EUR. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Da dieser Indikator bei 4,60 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt.

