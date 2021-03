PLUG POWER mit Rückenwind

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

PLUG POWER-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund fünf Prozent. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Geht es bei PLUG POWER jetzt so richtig los?

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Bisher lag dieses Low bei 31,38 EUR. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 25,34 EUR verläuft. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt.

