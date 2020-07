PLUG POWER – Die Party beginnt!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Bullen überrennen PLUG POWER heute regelrecht. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund sechs Prozent. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Dieses Plus beschert der Aktie nämlich einen neues Top. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato hatten 8,21 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. PLUG POWER-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.

