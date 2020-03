PLUG POWER: Morgen geht’s los!

Die Börsen leiten heute (endlich) die nach dem Corona-Schock überfällige Erholung ein. Dax & Co. können allesamt um die 3 Prozent zulegen. Auch im Sektor der Wasserstoff-Aktien gibt es solide Kursgewinne. Außer bei Plug Power. Die Aktie tritt nach dem kräftigen Plus von gestern (+7%) heute auf der Stelle. Was bedeutet das?

Umfrage: Was glauben Sie, welche Wasserstoff-Aktie wird als erstes wieder durchstarten? Unseren Favoriten finden Sie hier .

Starke Kursbewegungen wechseln sich häufig mit ruhigeren Phasen ab. In diesen Zeiten holt die Aktie Luft für die nächste Bewegung. Aber wird Plug Power morgen wieder nach oben durchstarten? Oder gibt es möglicherweise bessere Alternativen mit größeren Gewinnchancen?

Um die größten Rendite-Chancen für Anleger zu identifizieren, haben wir den Wasserstoff-Bereich ausführlich unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein Sonderreport, in dem wir zwei Aktien identifiziert haben, die jetzt das größte Potenzial besitzen. Hier können Sie alles nachlesen.