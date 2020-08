PLUG POWER mit Kavaliersstart!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Bullen geben heute bei PLUG POWER den Ton an. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund fünfzehn Prozent an. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 7,36 EUR. Doch wie geht es nun weiter?

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Dieser Tiefpunkt liegt bei 6,32 EUR. Bei PLUG POWER geht es jetzt also besonders hoch her!

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 4,59 EUR, womit sich PLUG POWER in Aufwärtstrends befindet. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist PLUG POWER heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

