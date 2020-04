PLUG POWER mit Katapult-Start!

Die Bullen schwingen heute bei PLUG POWER eindeutig das Zepter. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund sieben Prozent an. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Startet hier jetzt die nächste Party?

Ihr Geschenk: Alles über das Thema Wasserstoff-Aktien lesen Sie hier.

Die Bullen dürften angesichts dieses Anstiegs regelrecht in Ekstase verfallen. Denn PLUG POWER kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato hatten 4,20 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Wenn es danach geht, verläuft PLUG POWER nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 2,53 EUR befindet. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.