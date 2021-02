PLUG POWER: Jetzt wird’s dünn!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Schlechte Laune ist heute bei allen PLUG POWER-Aktionären angesagt. Schließlich weist die Aktie ein Minus von rund sieben Prozent aus. Mittlerweile kosten die Papiere nur noch 47,99 EUR. Sollten Anleger nun alles verkaufen oder besser nachkaufen?

Dieser Abschlag hat nun dafür gesorgt, dass sich die Ausgangslage verschlechtert hat. Denn eine wichtige Auffangzone wurde damit unterboten. So markiert der Kurs heute ein neues 4-Wochen-Tief. Bisher lag das Tief bei 48,28 EUR und wurde am 48,28X erreicht. Uns stehen also ein paar spannende Tage bevor!

Bei 22,96 EUR verläuft derzeit der wichtige GD200. Demnach gelten für PLUG POWER langfristige Aufwärtstrends. Auch die mittelfristigen Trendpfeile zeigen eindeutig nach oben, da die 50-Tage-Linie bei 47,25 EUR notiert.

