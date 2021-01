PLUG POWER: Jetzt wird es happig!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Schlechte Laune ist heute bei allen PLUG POWER-Aktionären angesagt. Denn die Aktie muss ein Minus von rund fünf Prozent schlucken. Die Preise reduzieren sich durch diesen Rücksetzer auf 50,70 EUR. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit?

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So genügt ein Anstieg von rund siebzehn Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Dieser Topwert liegt bei 59,20 EUR. Die Spannung ist also kaum zu überbieten.

Anleger, die die Zukunftsplanung von PLUG POWER überzeugt, erhalten nun noch einmal einige Vergünstigungen. Immerhin bekommen sie einen kräftigen Discount. PLUG POWER-Bären dagegen sehen sich in ihrer Einschätzung dagegen bekräftigt.

