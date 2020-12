PLUG POWER: Jetzt noch einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt PLUG POWER den heutigen Handelstag. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 26,80 EUR. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund sechzehn Prozent. Bei 31,00 EUR liegt der Hochpunkt. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei PLUG POWER.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Denn diese Linie verläuft bei 13,03 EUR, sodass für PLUG POWER Aufwärtstrends gelten. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

