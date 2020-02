PLUG POWER: Jetzt kaufen!

Die Talfahrt an den Börsen geht weiter. Corona hat die Märkte fest im Griff. Davon werden auch die Wasserstoffaktien in die Tiefe gerissen. Nach Abschlägen von 10% und 5% am Montag und Dienstag ging es für Plug Power gestern zwar wieder 5% nach oben, doch heute werden diese Gewinne schon wieder abgegeben. (Sind das jetzt Kaufkurse? Ob Plug Power jetzt kurzfristig zu einem neuen Höhenflug ansetzt, lesen Sie in dem Sonderreport, den Sie hier heruntergeladen werden kann. )

Trotz dieser Rücksetzer konnten Plug Power-Aktionäre mit der Aktie zuletzt sehr gut verdienen. Seit Jahresanfang errechnet sich ein Plus von über 50% und in den vergangenen zwölf Monaten beträgt der Gewinn sogar über 180%!

Wer jetzt einsteigt kauft immerhin rund 20% unter dem Höchstkurs von bisher 5,17. Kaum zu glauben: Das Allzeithoch der Aktie liegt bei über 600 Euro! Das sind vom heutigen Niveau aus Gewinnchancen von sagenhaften 14.500%!