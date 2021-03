PLUG POWER: Ist heute ein Kauftag?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen PLUG POWER-Aktionären zu hören. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund fünf Prozent. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Die Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Bei 27,44 EUR liegt dieser Haltegriff. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen nämlich einen kräftigen Nachlass. Wen die Aktie ohnehin überzeugt, der kann sich heute beruhigt zurücklehnen.