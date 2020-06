PLUG POWER: Heute kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

PLUG POWER lässt heute die Sektkorken knallen. Denn der Kurs liegt derzeit rund zehn Prozent im Plus. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Mit dem Anstieg auf 4,50 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Denn dieses Plus beschert der Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Bei 4,41 EUR lag das bisherige Hoch. Für PLUG POWER geht es jetzt also um die Wurst!

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 3,44 EUR, womit sich PLUG POWER in Aufwärtstrends befindet. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

