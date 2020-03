PLUG POWER: Deutlich hinter den Erwartungen!

Während die Aktienmärkte heute weiter in die Knie gehen, können sich die Wasserstoffaktien diesem Negativ-Trend entziehen. So verzeichnen Nel ASA, Ballard Power & Co. deutliche Zugewinne. Plug Power hängt mit einem Mini-Plus von nur 2,9% den anderen Titeln aber deutlich hinterher. ( Welche Wasserstoff-Aktie jetzt komplett durchstartet, lesen Sie hier ).

Plug Power verlor allein in der vergangenen Woche über 25% an Wert und korrigierte damit ungefähr die Hälfte des 2020er-Anstiegs. Seit Jahresbeginn errechnet sich heute noch ein Plus von 36%. Kann die Aktie in den kommenden Wochen an diese Erfolgsserie anknüpfen oder müssen hier weitere Abschläge einkalkuliert werden? Fakt ist: