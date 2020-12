PLUG POWER: Achtung Crash!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Für PLUG POWER-Aktionäre ist heute Saure-Gurken-Zeit angesagt. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Minux von rund vier Prozent auf. Kaum zu glauben, aber dadurch verbilligen sich die Wertpapiere auf nur noch 23,00 EUR. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Trotz dieser Verluste bleibt die übergeordnete Charttechnik positiv. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Schließlich fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch nur rund rund sechs Prozent. Dieser Topwert liegt bei 24,45 EUR. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Fallen-Angels-Jäger könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Immerhin gibt es die Aktie heute mit kräftigem Discount. Wer dagegen von fallenden Kursen ausgeht, sieht sich mit dem heutigen Tag bestätigt.