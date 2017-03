PLM-Veteran Tony Affuso wird Mitglied des Aras Board of Directors (FOTO)

München (ots) -Aras, führender Anbieter für Product Lifecycle Management (PLM)Software, hat Anthony (Tony) Affuso in das Board of Directorsaufgenommen. Der PLM-Experte Affuso blickt auf eine Karriere von mehrals drei Jahrzehnten zurück. Er leitete unter anderem 20 Jahre langals CEO die Geschicke des PLM-Anbieters UGS, den er vor der Fusionmit Siemens PLM Software vom Start-up zu einem Marktführer mitmehreren Milliarden US-Dollar Umsatz entwickelte. Auch nach demZusammenschluss blieb Affuso CEO von Siemens PLM Software. Nebenseiner neuen Rolle bei Aras hat der PLM-Profi einen weiteren Postenim Board of Directors bei Symbotic inne. Dabei handelt es sich um einStart-up für Lagerautomation und Robotik, das er in der Vergangenheitals Geschäftsführer leitete."Aras verfolgt ein Geschäftsmodell, das stark auf disruptiveTechnologien, Open Source und die Konzentration auf beziehungsweiseInteraktion mit Kunden setzt. Diese Tatsache und der Umstand, dasssich mehrere globale Marktführer aus der Fertigungsbranche kürzlichfür Aras entschieden haben, bestärkten mich in dem Entschluss, Teildes Unternehmens zu werden", erklärt Affuso. "Besonders beeindrucktmich, dass der Kunde immer an erster Stelle steht. Auch ich selbsthabe diesen Grundsatz immer verfolgt. Das Team von Aras verkörpertdiese Unternehmenskultur sehr gut."Affuso weiter: "Wir beobachten einen steigenden Bedarf nachleistungsfähigen PLM-Lösungen. Fertigungsunternehmen sind heute mitmehreren Herausforderungen konfrontiert. Produkte werden zunehmendkomplexer, gleichzeitig soll die Digitalisierung dazu beitragen, nocheffizienter und wettbewerbsfähiger zu operieren. Viele re-evaluierendeshalb ihre Systeminfrastruktur und investieren in neueMöglichkeiten wie in den "Digital Thread" von Aras. Er macht Produkteüber ihren gesamten Lebenszyklus hinweg nachverfolgbar. MeinerAnsicht nach ist Aras mit der richtigen Technologie zum richtigenZeitpunkt präsent und damit auf dem Weg zum neuen PLM-Marktführer.""Tony kennt unsere Branche wie kein Zweiter und weiß, was Kundenantreibt", sagt Peter Schroer, CEO bei Aras. "Er hat die Evolutionvon PLM seit den Anfangstagen mit rein mechanischem CAD bis in dieheutige Ära des System Engineering, die Aras ermöglicht, begleitet.Als Mitglied unseres Board of Directors wird er eine wichtige Rolledabei spielen, den künftigen Kurs zu bestimmen und die Beziehungen zuKunden und Partnern zu vertiefen um weiterhin die Erwartungen derIndustrie an PLM neu zu definieren."Über ArasAras bietet die beste Product Lifecycle Management (PLM) Softwarefür globale Unternehmen mit komplexen Produkten und Prozessen. Diefortschrittliche PLM-Plattform-Technologie von Aras bietet mehrSkalierbarkeit, Flexibilität und Sicherheit für die größtenOrganisationen weltweit. Zahlreiche Applikationen bieten einenvollständigen Funktionsumfang für Unternehmen aller Größen. Zu denKunden zählen beispielsweise Airbus, General Electric (GE), GeneralMotors (GM), Hitachi, Honda, Huntington Ingalls, Kawasaki undMicrosoft. Aras befindet sich in Privatbesitz und hat den Hauptsitzin Andover, Massachusetts, USA. Weitere Informationen unterwww.aras-plm.de, auf Twitter @aras_plm sowie auf demdeutschsprachigen Aras PLM Blog: http://www.aras-blog.de/Pressekontakt:Michael MayrAras Software GmbHTel.: +49 8142 44126-30E-Mail: mmayr@aras.comDaniel KönigLEWIS - Global CommunicationsTel.: +49 89 17 30 19 28E-Mail: Aras@teamlewis.comOriginal-Content von: Aras Software GmbH, übermittelt durch news aktuell