PLMP FinTech feiert einjähriges Bestehen, viele neue Unternehmungen

- PLMP FinTech errichtet erfolgreich eines der größtenBlockchain-Technologiezentren in der Region- Neue BEEP-Initiative angekündigt, um KMU eine Teilhabe an der neuendigitalen Wirtschaft zu ermöglichenSingapur (ots/PRNewswire) - PLMP FinTech, das lokaleFinanztechnologieunternehmen hinter Singapurs allererstemBlockchain-Technologiezentrum (Blockchain Technology Centre), feiertin diesem Monat sein einjähriges Bestehen und kündigt zahlreiche neueInitiativen an. Das FinTech-Unternehmen hat erfolgreich die Hürdeneiner pessimistischen Marktprognose bei Initial Coin Offerings (ICOs)überwunden, indem es ein erstes Konsortium innovativer KMU beim Startin wachstumsstarken Schlüsselindustrien unterstützt hat.PLMP FinTech hat außerdem das erste Blockchain EmpowermentProgramme (BEEP, Programm zur Stärkung der Blockchain) seiner Artverkündet, um KMU mit Blockchain-Lösungen auszustatten,einschließlich Integration in das operative Geschäft. Ziel ist es,dass Unternehmen hürdenfrei an der neuen digitalen Wirtschaftteilhaben können.Nicholas Lim, Mitgründer von PLMP FinTech, sagte vor einem großeninternationalen Publikum (darunter Prinz Norodom Thanora vonKambodscha): "Wir haben dieses Unternehmen ins Leben gerufen, um KMUdabei zu helfen von den enormen Vorteilen zu profitieren, die sichdurch die technologische Modernisierung ihrer Geschäftsabläufeergeben."PLMP FinTech ist ein Vordenker und will als eines der erstenFinTech-Unternehmen Sicherheitstoken ausgeben, wenn dieWährungsbehörde von Singapur die erforderliche Lizenz erteilt hat.Die Token werden an der CMBDEX-Börse notiert sein . Diesezentralisierte Handelsplattform soll noch Ende 2018 an den Startgehen.Mitgründer Kym Kee erklärte: "Wir wollen ein globaler Wegbereitersein, indem wir KMU aus aller Welt dieses neue Finanztool anbieten."Stimulierendes Umfeld, in dem Technologie-Startups und -Firmenwachsen könnenDie Firmenzentrale von PLMP Fintech hat sich als regionalesWissenszentrum für Technologen und Entwickler etabliert. ImObergeschoss wurden Schulungsräume und eine offene digitaleBibliothek eingerichtet, um ein anregendes Lernumfeld fürKMU-Unternehmer zu schaffen und über die facettenreichenEinsatzmöglichkeiten der Blockchain zu informieren.Peter Lim, Mitgründer von PLMP FinTech, sagte: "Singapur ist nurder Ausgangspunkt für eine regionale Expansion, um den Erfolg vonPLMP FinTech über die Grenzen hinaus zu tragen." Das Unternehmen istheute in den wichtigen Finanzvierteln in Malaysia, Indonesien undThailand präsent und will bis Ende 2019 seine Reichweite auf 10asiatische Länder ausdehnen. Geplant ist beispielsweise eine großeNiederlassung in Chinas zukünftigem Blockchain Silicon Valley.