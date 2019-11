PLIXXENT geht an den Start: Neuer führender Anbieter für Polyurethan-Systemlösungen in Europa

Oldenburg (ots) - Mit PLIXXENT startet heute ein führender Anbieter fürPolyurethan-Systemlösungen (PU). Die Unternehmensgruppe mit rund 250Mitarbeitern an fünf Standorten in Europa deckt die gesamte Anwendungsbreite vonPU-Systemen ab. Hauptabnehmer sind Kunden aus der Baustoffindustrie, Herstellervon Haushaltsgeräten, die Möbelindustrie sowie der Automobilsektor. Die Gruppebündelt vier europäische Systemhäuser, die im Sommer 2019 aus ihrem ehemaligenMutterkonzern Covestro herausgelöst wurden. Ab heute agieren sie gemeinsam unterder Marke PLIXXENT am Markt. Neuer Eigentümer der Unternehmensgruppe ist derUS-Investor H.I.G. Capital. Das Closing der Transaktion erfolgte am 1. November2019."PLIXXENT ist ein hervorragend aufgestellter Partner für alle, dieleistungsstarke und anwendungsspezifische Polyurethan-Technologien suchen", sagtDr. Jörg Schottek, CEO der PLIXXENT Holding. "Gemeinsam mit unseren Kundenschaffen und verbessern wir flexibel, kreativ und individuell Produkte - ganzegal ob es um Design, Funktionalität oder Leistungsfähigkeit geht. Wirentwickeln Lösungen, die die Anforderungen unserer Kunden zu 100 Prozenterfüllen. Auf dieser Basis wollen wir in den kommenden Jahren unserepaneuropäische Präsenz ausbauen. Dazu werden wir mit Unterstützung unseresEigentümers sowohl auf organisches Wachstum als auch gezielte Akquisitionensetzen."Polyurethane sind überall - sie werden in unzähligen Anwendungen und Brancheneingesetzt und bestechen durch eine Vielzahl von Eigenschaften undLeistungsmerkmalen. Systemhäuser entwickeln und produzieren maßgeschneiderte,gebrauchsfertige Lösungen zur Herstellung eines breiten Spektrums anPolyurethan-Produkten. Hierunter fallen etwa Dämmstoffe, Schäume, Schuhsohlenund andere Baumaterialien. PLIXXENT bietet seinen Kunden Dienstleistungenentlang der gesamten Wertschöpfungskette an. Dies umfasst die Verbesserungbestehender PU-Rezepturen, die Erforschung und Formulierung neuerProduktlösungen bis hin zum Aufbau effizienterer Prozesse und Lieferzyklen. DasPortfolio beinhaltet darüber hinaus Angebote in den Bereichen Anlagensicherheit,Arbeitsschutz und Gefahrenprävention sowie Schulungen und Gutachten.PLIXXENT verfügt über ein umfassendes und tiefes Know-how in der Entwicklung,Herstellung und Verarbeitung von Polyurethanen sowie Flexibilität in derBeschaffung der Grundstoffe. Mit dem ehemaligen Mutterkonzern Covestro wurde einumfassender Vertrag über die Lieferung von Rohstoffen abgeschlossen.Gleichzeitig bezieht PLIXXENT auch von anderen Lieferanten Komponenten. Damitist die Unternehmensgruppe in der Lage, ihr Produktangebot gegenüber seinerbisherigen Aufstellung entscheidend zu erweitern.PLIXXENT ist derzeit an Standorten in Deutschland, Dänemark, Italien, Spaniensowie in den Niederlanden vertreten und verfügt über ein europäisches Team mitjahrzehntelanger Erfahrung. Die Bündelung der Kompetenzen der einzelnenSystemhäuser erlaubt die Realisierung von Synergien sowie die konsequenteUmsetzung von Best-Practice-Ansätzen. Die Geschäftsführung leitet Dr. JörgSchottek, ein erfahrener Manager in der chemischen Industrie. Zuvor war er unteranderem jeweils als CEO für die Hromatka Group Management, ALBIS PLASTIC undKRAHN CHEMIE tätig. Darüber hinaus hatte er zahlreiche Führungspositionen beimKunststoffhersteller Ticona(Celanese Gruppe)inne.Über PLIXXENTPLIXXENT ist ein führender Anbieter für Polyurethan-Systemlösungen (PU) inEuropa. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Oldenburg und rund 250Mitarbeitern an fünf Standorten deckt die gesamte Anwendungsbreite vonPU-Systemen ab. Hauptabnehmer sind Kunden aus der Baustoffindustrie, Herstellervon Haushaltsgeräten, die Textilbranche, die Möbelindustrie sowie derAutomobilsektor. Die Gruppe bündelt vier europäische Systemhäuser, die aus ihremehemaligen Mutterkonzern Covestro herausgelöst wurden. Eigentümer ist heute derUS-Investor H.I.G. Capital. Weitere Informationen finden sich unter:www.plixxent.comPressekontakt:FTI ConsultingChristian Frevert+49 (0) 69 92037 - 126Christian.Frevert@fticonsulting.comOriginal-Content von: H.I.G., übermittelt durch news aktuell