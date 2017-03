PLAZAMEDIA und Comcast Technology Solutions schließen Vertriebsallianz für Online Management- und Monetarisierungslösungen

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Ismaning (ots) - Comcast Technology Solutions, einer der weltweitführenden Anbieter von Video-Content-Management-Systemen, und derContent-Solution-Anbieter PLAZAMEDIA geben ihre Zusammenarbeitbekannt. Mit der Vermarktung der umfassenden Lösungen von ComcastTechnology Solutions für das Online Publishing und Management vonVideo-on-Demand- und Live-Inhalten erweitert PLAZAMEDIA ihrDigital-Media-Portfolio.Mit der Video Plattform mpx wird PLAZAMEDIA mit Fokus auf dieDACH-Region eine Reihe von Services für das Management, dieVerbreitung und Monetarisierung von Videos aus dem Portfolio vonComcast Technology Solutions anbieten. Durch Ergänzung des eigenenrenommierten Leistungsportfolios um diese Lösungen kann PLAZAMEDIAdie OTT-Wertschöpfungsketten und OTT-Workflows unterstützen, die vonführenden Broadcastern und Content-Anbietern in dieser Regionbenötigt werden. Die Zusammenarbeit ermöglicht die einfacheVerwaltung von Premium-Videoinhalten - vom Einspielen über dasManagement und Ausspielen bis hin zur Monetarisierung von Inhalten.Die modulare Lösung ist eine hochskalierbare Referenzarchitektur undkann damit jederzeit individuell und einfach an die unterschiedlichenBedürfnisse der Kunden angepasst werden.Robin Seckler, Managing Director Digital Products von PLAZAMEDIA:"Die Kooperation bedeutet für uns eine signifikante Erweiterungunseres Digital-Media-Portfolios. In Zeiten von zunehmendIP-basierten Produktionen schließen die Leistungsangebote der ComcastTechnology Solutions die Lücke zwischen Broadcast- und OTT-Workflows.Damit können wir unseren Kunden nun eine der umfassendstenCloud-basierten OTT-Lösungen am Markt anbieten. Unsere Zusammenarbeitmit Comcast Technology Solutions ermöglicht es uns, dieDistributionsstrategien unserer Kunden mit einer führendenState-of-the-Art Lösung zukunftsfähig zu machen."Neil Berry, Vice President and Managing Director International,Comcast Technology Solutions: "Wir freuen uns, unsere marktführendeTechnologie durch PLAZAMEDIA als Anbieter umfassender ContentSolutions vertreiben zu können, da PLAZAMEDIA über eine weitreichendeDurchdringung in der DACH-Region, eine herausragendeKundenorientierung und das entsprechende Know-how in dieserstrategischen Zielregion verfügt. Wir freuen uns auf eine lange underfolgreiche Zusammenarbeit mit PLAZAMEDIA, im Rahmen derer wirkontinuierlich innovative und flexible Lösungen für das zunehmendkomplexer werdende Ökosystem anbieten können, mit denen ContentProvider heute konfrontiert werden."Über die PLAZAMEDIA GmbHDie PLAZAMEDIA GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG,zählt zu den etablierten Content-Solution-Anbietern imProduktionsbereich für sämtliche Medienplattformen und ist einer derführenden Sport-TV-Produzenten im deutschsprachigen Raum. Zu denKunden von PLAZAMEDIA zählen öffentlich-rechtliche und privateSender, Plattformbetreiber, internationale Sportverbände und namhafteSportrechte-Agenturen sowie zahlreiche nationale und internationaleUnternehmen. Die Unternehmensgruppe, die senderunabhängig sowiemedien- und plattformneutral arbeitet, bietet ein vielfältigesLeistungsportfolio: Von der Produktion und Inszenierung aufwendigerLivesport-Events mit großen, emotionalen Bildern und entsprechendhochwertigen, skalierbaren Lösungen über innovative Kamera- undProduktionstechnologien bis hin zur Aufbereitung, Archivierung undzielgruppenspezifischen Distribution von Content auf allen medialenPlattformen. Darüber hinaus kreiert und realisiert die 100-prozentigeTochtergesellschaft LEITMOTIF Creators GmbH, eine Agentur fürConsulting, Konzeption und Umsetzung von Content-Marketing-Strategienals Bewegtbild-Lösung, Formate für Unternehmen und Marken aus demSport-, Event-, und Entertainment-Bereich.Mehr Informationen: www.plazamedia.comÜber Comcast Technology SolutionsComcast Technology Solutions, ein Unternehmensbereich von ComcastCable, bietet Werbetreibenden, Content Providern, globaler Betreiber,und den Technologiemärkten ein vollständiges Produktportfolio sowieEntwicklungsmöglichkeiten, um sich den erhöhten Anforderungen derContent Distribution und Monetarisierung in einer Multiplattform Weltzu stellen. Aufgebaut auf der leistungsstarken Media- und
Entertainment-Infrastruktur von Comcast, bietet Comcast Technology
Solutions eine unübertroffene breite und tiefgehende Expertise aus
zwanzig Jahren Erfahrung in der Broadcast- und Digitalbranche, die
Kunden hilft, fesselnde Erlebnisse zu liefern und neue
Businessmodelle zu erschließen.
Mehr Informationen: www.comcasttechnologysolutions.com