PLAZAMEDIA und Comcast Technology Solutions bringen Sales-Channel-Allianz für das Management von Online-Videos und deren Monetarisierung unter Dach und Fach

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Ismaning, Deutschland (ots/PRNewswire) - Comcast TechnologySolutions, einer der führenden globalen Anbieter für das Managementvon Videoinhalten mit einem Angebotsspektrum von Sendeanstalten bishin zum digitalen Vertrieb, und PLAZAMEDIA kündigten heute ihreZusammenarbeit an. Der Content-Solution-Anbieter mit Sitz inDeutschland dehnt derzeit sein digitales Medienangebot aus, indem erdie umfassende Lösung von Comcast Technology Solutions fürOnline-Veröffentlichungen und das Management vonVideo-on-Demand-Angeboten und Live-Inhalten unterstützt.Mit ihrem Schwerpunkt auf die DACH-Region wird PLAZAMEDIA einService-Paket von Comcast Technology Solutions einführen, derenAngebot die Videoplattform mpx für das Video-Management,Veröffentlichungen, Vertrieb und für das Ertragsgeschäft umfasst.Durch die Hinzunahme dieser Lösungen in das eigene, hoch anerkannteServiceangebot ist PLAZAMEDIA in der Lage, die OTT-Angebotskette undmoderne OTT-Arbeitsabläufe zu unterstützen, die von großenSendeanstalten und Inhalteinhabern in dieser Region nachgefragtwerden. Die Zusammenarbeit sorgt für die Bereitstellung einermühelosen Verwaltung von erstklassigen Videoinhalten, von derAufnahme über das Management bis hin zur Ausstrahlung bzw.Veröffentlichung und zur Monetarisierung. Bei der modularen Lösunghandelt es sich um eine Referenzarchitektur, die in hohem Maßeskalierbar ist und jederzeit individuell und einfach an dieunterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden kann.Robin Seckler, Geschäftsführer des Bereichs Digitale Produkte beiPLAZAMEDIA, sagte dazu: "Für uns stellt diese Zusammenarbeit einehervorragende Erweiterung unseres digitalen Medienangebots dar. InZeiten von immer mehr IP-basierten Produktionen bringen dieKapazitäten von Comcast Technology Solutions die Arbeitsabläufe vonSendeanstalten und von OTT-Anbietern unter einen Hut. Jetzt könnenwir unseren Kunden eines der umfangreichsten cloud-basiertenOTT-Angebote bereitstellen, die derzeit am Markt verfügbar sind.Unsere Zusammenarbeit mit Comcast Technology Solutions ermöglicht esuns, die Vertriebsstrategien unserer Kunden mithilfe einer führendenund top-modernen Lösung fit für Zukunft zu machen."Neil Berry, Vice President und Geschäftsführer des BereichsInternational bei Comcast Technology Solutions, sagte: "Wir sind sehrerfreut darüber, dass wir unsere am Markt führenden Technologien überden deutschen Content-Solution-Anbieter PLAZAMEDIA jetztweiterverkaufen können, weil dieses Unternehmen in der DACH-Regiontief verankert ist, einen unvergleichlichen Kundendienst anbietet undüber gute Kenntnisse in dieser wichtigen strategischen Regionverfügt. Wir freuen uns auf eine lange und erfolgreicheZusammenarbeit mit PLAZAMEDIA, zumal wir auch weiterhin innovativeund flexible Lösungen für eine immer komplexere Medienlandschaft, mitder Anbieter von Inhalten heute zurechtkommen müssen, zur Verfügungstellen werden."Über die PLAZAMEDIA GmbHDie PLAZAMEDIA GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG,zählt zu den etablierten Content-Solution-Anbietern imProduktionsbereich für sämtliche Medienplattformen und ist einer derführenden Sport-TV-Produzenten im deutschsprachigen Raum. Zu ihrenKunden zählen neben öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern auchPlattformbetreiber, internationale Sportverbände und namhafteSportrechte-Agenturen sowie zahlreiche nationale und internationaleUnternehmen. Die Unternehmensgruppe bietet ein vielfältigesLeistungsportfolio, das von der Produktion und Inszenierungerstklassiger Live-Sport-Events und ausbaufähigen Lösungen mit derjeweils passenden hohen Qualität über innovative Kamera- undProduktionstechnologien bis hin zur Aufbereitung, Archivierung undzielgruppenspezifischen Distribution von Inhalten auf allen medialenPlattformen reicht. Darüber hinaus kreiert und realisiert die100-prozentige Tochtergesellschaft LEITMOTIF Creators GmbH, eineBeratungsagentur für Konzeption und Umsetzung vonVermarktungsstrategien für Inhalte im Videoformat, visuelleErlebnisse für Unternehmen und Marken aus den Bereichen Sport,Großveranstaltungen und Unterhaltung.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.plazamedia.comÜber Comcast Technology SolutionsComcast Technology Solutions, ein Geschäftsbereich von ComcastCable, liefert ein komplettes Portfolio an Produkten und Ressourcenfür Werbetreibende, Anbieter von Inhalten und die globalen Betreiber-und Technologiemärkte, das dem aufkommenden Bedarf in Sachen Vertriebvon und Ertragserwirtschaftung mit Inhalten in einer Welt mit ihrenvielfältigen Medienplattformen gerecht wird. Comcast TechnologySolutions baut auf der stabilen Medien- undEntertainment-Infrastruktur von Comcast auf und verfügt über einunübertroffen breites und fundiertes Fachwissen, das sich auf zwanzigJahre an Erfahrung in den Bereichen Broadcast und Digital gründet,und unterstützt seine Kunden bei der Zuschauerbindung und derEntwicklung neuer Geschäftsmodelle.Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.comcasttechnologysolutions.comFoto - http://mma.prnewswire.com/media/482848/Comcast_Tech_Solutions_Neil_Berry.jpgPressekontakt:Hartmut Schultz Kommunikation GmbHHartmut SchultzMarketing & KommunikationTelefon: +49 (0) 89 99 24 96 20E-Mail: office-de@schultz-kommunikation.comConstantin Medien AGSabine LaisLeiterin KommunikationTelefon: +49 (0) 89 99 500 461E-Mail: sabine.lais@constantin-medien.deComcast Technology SolutionsClare Plaisted - PRComsTelefon: +44 (0)7739920287E-Mail: clare@prcoms.comPLAZAMEDIA GmbHAndrea SchulzTelefon: +49 (0) 89 99633-7316E-Mail: andrea.schulz@plazamedia.comOriginal-Content von: Comcast Technology Solutions, übermittelt durch news aktuell