PLATO e1ns 3.3: Das ist neu / Cloud für KMUs und P-Diagramm gemäß AIAG/VDA FMEA Standard

Lübeck (ots) - Das Lübecker Softwareunternehmen stellte seinen Kunden in der vergangenen Woche mit PLATO e1ns 3.3 das aktuelle Update zur Verfügung. Neben zahlreichen neuen Funktionen, Optimierungen und Anpassungen stehen zwei Themen im Fokus:- Erfolgreiches Arbeiten in der Cloud- Parameter-Diagramm, gemäß AIAG/VDA Richtlinie Die PLATO AG veröffentlicht regelmäßig neue Versionen der webbasierten PLATO e1ns Product Innovation Platform, die zahlreiche Funktionen zur Verbesserung enthalten. Die augenfälligste Veränderung in diesem Release dürfte neben der Cloud-Bereitstellung für KMUs das neue Modul e1ns.p-diagram sein. Es setzt die richtlinienkonforme Arbeitsweise des AIAG/VDA Standards um.Neu: Das P-Diagramm, eine Empfehlung des AIAG/VDAZum Vorbereiten der FMEA schlägt die AIAG/VDA-Richtlinie einen übersichtlichen Aufbau vor, der sämtliche Einflüsse auf eine Funktion analysiert. Darüber hinaus lassen sich Einflüsse identifizieren, die eine Funktionserbringung mindern können. Auf Basis dieser Richtlinie hat PLATO das e1ns.p-diagram entwickelt. Das Modul unterstreicht die Vorteile der PLATO Engineering-Software: richtlinienkonforme Arbeitsweise, internationale Zusammenarbeit, Sicherstellung der Qualität und Minimierung des Zeit- und Kostenaufwands.Informationen zum PLATO e1ns.p-diagram (https://www.pressebox.de/redirect/ext?tu=https%3A%2F%2Fwww.plato.de%2Fprodukte%2Fplato-e1ns%2Fe1nsp-diagram%2F&rp=ocT6SJKNgDwdVPB0kfJFegHUI7rlUpRXFspFzonjJI4)PLATO e1ns als Cloud Lösung für KMUs verfügbarDie webbasierte Engineering Platform steht ab sofort auch kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Cloud bereit. PLATO ermöglicht KMUs mit dieser Version, sicher und professionell robuste Produkte auf höchstem Niveau zu entwickeln. Arbeitsteilig und effizient auf Basis von verfügbarem Unternehmenswissen. Diese e1ns Version bietet preiswerte und skalierbare Abonnements. Durch diese Flexibilität buchen beispielsweise FMEA-Teammitglieder nur die Module, die sie auch tatsächlich benötigen. Ohne Installationsaufwand, IT-Kenntnisse und Lizenzgebühren. Die e1ns Cloud ist in verschiedenen Editionen verfügbar. Unternehmen steht bei spezifischen Anforderungen auch eine Dedicated Cloud bereit.Informationen zu PLATO e1ns in der Cloud (https://www.pressebox.de/redirect/ext?tu=https%3A%2F%2Fwww.plato.de%2Fe1ns-cloud%2F&rp=ocT6SJKNgDwdVPB0kfJFeidGyH7GXZPT0AfoLaB08kY)Die neueste PLATO e1ns Version (3.3) ist für die e1ns Service-Kunden ab sofort kostenfrei auf der Webseite des Herstellers (https://www.pressebox.de/redirect/ext?tu=https%3A%2F%2Fwww.plato.de%2Fsupport%2Fkundenbereich%2Fdownload-bereich%2F&rp=ocT6SJKNgDwdVPB0kfJFellVCQOG_MbSYPtUm5Ib96M) verfügbar. Hier finden Kunden außerdem ausführliche Informationen und Systemvoraussetzungen zum Update.Pressekontakt:PLATO AGMarketing & PRJulia Meyer-HolderbaumMaria-Goeppert-Str. 1523562 LübeckTel.: +49 451 93 09 86-17E-mail: julia.meyer-holderbaum@plato.deOriginal-Content von: PLATO AG, übermittelt durch news aktuell