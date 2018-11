"PLANET OR PLASTIC?" - Unternehmen kooperieren mit National Geographic

München (ots) - Eine Untersuchung des Polarmeeres zeigt:Mindestens 7% des Plastiks kommt aus Deutschland- Vodafone schließt sich der Initiative zur Reduzierung vonEinwegplastik an und startet bundesweite Kampagne an allenStandorten in Deutschland- National Geographic ergreift zahlreiche Maßnahmen, um zur Lösungdes Plastik-Problems in den Ozeanen beizutragen, u.a. eine 360°Medienkampagne, Informations-Hub zum Thema Plastik aufnationalgeographic.de und TV-Sonderprogrammierungen- Mit "PLANET OR PLASTIC?" will National Geographic ein globalesUmdenken auslösen und sucht hierfür nach motiviertenMitstreiternSeit 1950 wurden weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Kunststofferzeugt. Forscher schätzen, dass bis zum Jahr 2050 weitere 34Milliarden Tonnen Kunststoff produziert werden. Wenn derPlastik-Konsum mit der aktuellen Geschwindigkeit voranschreitet,schwimmt im Jahr 2050 mehr Plastik im Meer als Fische. Deshalbstartete National Geographic in diesem Jahr die globale Initiative"PLANET OR PLASTIC?". Im Mittelpunkt der multimedialen Initiative mitder Leitidee "Den Unterschied machst DU." steht die Sensibilisierungfür das Thema Einwegplastik, die Aufklärung über die Folgen vonKunststoffabfällen für unsere Umwelt und die Hilfestellung, wie undwo Plastik im Alltag vermieden werden kann.Zahlreiche Prominente wie Hannes Jaenicke, Karolin Herfurth oderMarteria unterstützen bereits die weltweite Initiative und rufen ihreFans auf, ihren Einwegplastik-Konsum zu überdenken. Auch namhafteKooperationspartner konnte National Geographic davon überzeugen, ihreProdukte in die Initiative zu integrieren und dadurch zuverdeutlichen, dass jeder seinen Teil zur Reduktion von Plastikmüllbeitragen kann. So stellten gleichgesinnte Marken wie Recup,Soulbottles, HappyBrush, Original Unverpackt und Hydrophil Produkteund Ideen vor, die auf die Krise aufmerksam machen und Alternativenzu Einweg-Plastik bieten.Mitte September unterstützte die BVG Berlin National Geographicmit der Bereitstellung einer Straßenbahn bei einer Aktion, die aufdie drastischen Auswirkungen des täglichen Einweg-Plastik-Konsumshinweisen sollte. Die mit Plastikmüll befüllte Straßenbahn mit derAufschrift "Wegen Übermüllung geschlossen" fuhr einen halben Tag lagdurch Berlin und sorgte für reichlich Gesprächsstoff. Nun schließtsich auch Vodafone der Initiative "PLANET OR PLASTIC?" an und fordertzu einem Umdenken auf. Mithilfe verschiedener Aktionsinstallationenund internen Umstellungen will Vodafone ab dem 6. November dazubeitragen, den Plastikverbrauch an ihren bundesweit 99 Standorten zureduzieren und sowohl Mitarbeiter als auch Kunden zu einembewussteren Plastik-Konsum zu bewegen. So soll beispielsweise anhandeines durchsichtigen, mit Plastikmüll befüllten Würfels anschaulichdargestellt werden, welche Menge Plastikmüll an einem einzigen Tag amVodafone Campus ensteht. Auch Vergünstigungen beim Kaffeepreis werdenden Mitarbeitern ermöglicht - vorausgesetzt, sie lassen sich denKaffee in eine mitgebrachte Mehrwegtassen einfüllen. Doch nicht nurden Plastikbechern wird der Kampf angesagt: Vodafone wird rund 40Plastikartikel aus dem Unternehmensalltag verbannen und somit ihrenPlastik-Konsum drastisch verringern.Jeden Tag erleben National Geographic Entdecker, Forscher undFotografen aus erster Hand vor Ort die verheerenden Auswirkungen vonEinweg-Plastik auf unsere Ozeane. Durch die Initiative "PLANET ORPLASTIC?" will National Geographic nicht nur die Hintergründe dieserwachsenden Krise beleuchten, sondern auch daran arbeiten, sie durchgezielte Aktionen und vor allem auch Kooperationen anzugehen.Interessierte und motivierte Unternehmen sind demnach herzlicheingeladen, sich gemeinsam mit National Geographic für einplastikarmes Deutschland stark zu machen.Pressekontakt:Pia GassnerPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 120pia.gassner@natgeo.comOriginal-Content von: National Geographic Partners, übermittelt durch news aktuell