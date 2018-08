Stuttgart (ots) - Einladung zur Pressekonferenz am 22.8.2018 inStuttgart / Deutsche AIDS-Hilfe präsentiert Initiative gegenDiskriminierung im Arbeitsleben mit Unterstützung von IBM und DaimlerIn der kommenden Woche, vom 23.-26.8.2018, finden in Stuttgart die20. Positiven Begegnungen statt. Bei Europas größter Konferenz zumLeben mit HIV treffen sich im Maritim Hotel und der Liederhalle rund400 Menschen mit HIV, Angehörige und Freund_innen sowie Engagierteaus Aidshilfen, dem Medizinbetrieb, Politik und Medien. Organisiertund gestaltet wird die Konferenz von der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH)und einer Vorbereitungsgruppe aus der Selbsthilfe-Bewegung.Mitten im Leben mit HIV"Wir sind überall!" lautet das Motto der Jubiläumsveranstaltung.Damit soll deutlich werden: HIV-positive Menschen können heute injeder Hinsicht leben wie andere Menschen auch. HIV-Medikamente sorgendafür, dass sie gesund bleiben und verhindern die Übertragung vonHIV.Mitten im Leben stehend, sind HIV-Positive zugleich meist nichtals solche erkennbar. Diskriminierung führt dazu, dass viele sich inden meisten Situationen nicht outen. Ablehnung und Ausgrenzung sindheute das größte Problem im Leben mit HIV.Strategien gegen DiskriminierungDie Positiven Begegnungen machen sowohl Menschen mit HIV als auchAusgrenzung sichtbar. Bei der Konferenz arbeiten die Teilnehmer_innenan Strategien für ein diskriminierungsfreies, selbstverständlichesLeben mit HIV.Eine Deklaration der Deutschen AIDS-Hilfe gemeinsam mitUnternehmen und anderen Arbeitgebern soll dazu beitragen, diese Zieleauch im Arbeitsleben zu erreichen. In Stuttgart stellt die DeutscheAIDS-Hilfe die Erklärung erstmals der Öffentlichkeit vor. Zu denprominenten Unterstützern aus der Region zählen IBM und Daimler.Demonstration in der InnenstadtAm Samstag, dem 25.8., ab 17 Uhr geht die Konferenz in derStuttgarter Innenstadt auf die Straße (Route: Liederhalle -Rotebühlplatz/Königstraße). Motto der Demonstration: "HIV-Übertragungunter Therapie? Unmöglich!" Denn diese Information reduziertBerührungsängste und wirkt damit Stigmatisierung entgegen.Gerne informieren wir Sie ausführlich über die Konferenz und ihreThemen und laden Sie ein zurPressekonferenzam 22.8.2018, 11-12 Uhrim Maritim Hotel Stuttgart (Raum "Köln")Seidenstraße 3470174 StuttgartIhre Gesprächspartner_innen:Ulf Hentschke-Kristal, Vorstand Deutsche AIDS-Hilfe: Ein Jubiläumfür die Sichtbarkeit - Ziele und Botschaften der 20. PositivenBegegnungenLaura Halding-Hoppenheit, Schirmfrau und Ehrenmitglied derDeutschen AIDS-Hilfe, Stadträtin und Stuttgarter Gastronomin (KingsClub): Wir bewegen StuttgartHeike Gronski, DAH-Referentin für das Leben mit HIV: Das sind die20. Positiven Begegnungen - Zahlen, Fakten, HintergründeFranz Kibler, Geschäftsführer AIDS-Hilfe Stuttgart e.V.: EineChance für die Region - Leben mit HIV in Baden-Württemberg undStuttgartMichèle Meyer, Vorbereitungsgruppe: Leben mit HIV ist einegesellschaftliche Aufgabe!Peter Kusterer, Verantwortlicher für Corporate Citizenship bei IBMDeutschland, zur Arbeitgeber_innen-Deklaration: Wir machen uns starkfür Respekt und SelbstverständlichkeitWir freuen uns über Ihre Anmeldung an presse@dah.aidshilfe.de. FürRückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.Weitere Informationen und Programm: www.positivebegegnungen.dePressekontakt:Deutsche AIDS-HilfeHolger Wicht - Pressesprecher(030) 69 00 87 - 160171 274 95 11 (ab Dienstag nur mobil erreichbar)presse@dah.aidshilfe.dewww.aidshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell