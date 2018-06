PK-Einladung: 5. Alternativer Drogen- und Suchtbericht erscheint am 27. Juni

Berlin (ots) - In der Drogenpolitik herrscht in DeutschlandReformstau. Wege zur Auflösung weist der Alternative Drogen- undSuchtbericht (ADSB). Am kommenden Mittwoch stellen die Herausgeberakzept Bundesverband, JES Bundesverband und die Deutsche AIDS-Hilfedie 5. Ausgabe vor. Wir laden Sie herzlich ein zurPressekonferenz am 27.06. um 10:30 Uhrim Tagungszentrum im Haus der BundespressekonferenzSchiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstraße 55, 10117 Berlin-Mitte, RaumIVDer ADSB bietet eine wichtige Ergänzung zum Bericht derBundesregierung. Er benennt Missstände und zeigt wissenschaftlichabgesicherte Lösungen, die die schädlichen Auswirkungen vonDrogenkonsum für Individuen und die Gesellschaft vermindern könnten -sowohl im Hinblick auf legale als auch auf illegale Drogen.Ein thematischer Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt bei der mitAbstand meistkonsumierten illegalisierten Droge in Deutschland wieauch weltweit: Cannabis. Hier wird deutlich: Die massenhafteStrafverfol-gung von Konsumierenden ist ein Kampf gegen Windmühlen.Sie bindet Ressourcen, die an anderer Stelle wirksam eingesetztwerden könnten.Ein weiteres Thema: 110.000 Menschen sterben jährlich infolge vonTabakkonsum, 74.000 durch Alkohol. Hier herrscht dringenderHandlungsbedarf. Der Bericht zeigt Möglichkeiten auf, Todesfälle undGesundheitsschäden zu vermeiden.Ihre Gesprächspartner:- Hubert Wimber, ehemaliger Polizeipräsident von Münster undVorsitzender von Law Enforce-ment Against Prohibition (LEAP)Deutschland- Dietmar Jazbinsek, Fachjournalist für Präventionspolitik (Tabak)- Prof. Dr. Heino Stöver (Vorstandsvorsitzender von akzept e.V.und geschäftsführender Direktor des Institut für Suchtforschungan der Frankfurt University of Applied Sciences)- Dr. Bernd Werse (Vorstandsmitglied der European Society forSocial Drug Research, Goethe-Universität Frankfurt)- Urs Köthner (Sozialarbeiter, Sozial-/Suchttherapeut,Geschäftsführer Freiraum Hamburg e.V.)Wir bitten um formlose Anmeldung an: akzeptbuero@yahoo.dePressekontakt:Weitere Informationen und Anmeldung:akzept e.V.Christine Kluge HaberkornTel. (030) 827 06 946akzeptbuero@yahoo.deProf. Dr. Heino StöverTel. (069) 1533 2823mobil 0162 1334533http://alternativer-drogenbericht.de/http://www.akzept.orgOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell