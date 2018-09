Berlin (ots) - Nach der Jahrestagung des Prüfdienstes der PrivatenKrankenversicherung (PKV), der jährlich über 3.000 Qualitätsprüfungenin Pflegeeinrichtungen durchführt, erklärt der Direktor desPKV-Verbandes, Volker Leienbach: "Die Fachgespräche derPKV-Pflegeexperten haben gezeigt, dass bei der Reform des'Pflege-TÜV' mehr Transparenz nötig ist. Für die Bürger und für diePflegeeinrichtungen ist die Entwicklung der neuen Qualitätsmaßstäbeweder inhaltlich noch zeitlich nachzuverfolgen. Gerade dieVerzögerungen des verabschiedeten Zeitplanes verunsichern dieBeteiligten und lassen viel Spielraum für Spekulationen. Daher sollteder bisher nicht öffentlich tagende Qualitätsausschuss künftig inöffentlichen Sitzungen arbeiten.Das neue Prüfverfahren ist ein Paradigmenwechsel in derQualitätssicherung. Nicht nur die indikatorengestützteQualitätsprüfung im stationären Bereich, sondern auch die Umsetzungeiner neuen Prüfphilosophie stellt die Pflegeeinrichtungen vor großeHerausforderungen. Daher ist eine frühzeitige Information derÖffentlichkeit unabdingbar für eine bestmögliche Ausrichtung desSystems.Der Qualitäts-Prüfdienst der PKV hat im vergangenen Jahr mit mehrals 3.000 Einsätzen bei stationären und ambulantenPflegeeinrichtungen seinen Anteil an den Pflegeprüfungen inDeutschland vollständig und fristgerecht erfüllt. Im laufenden Jahrwerden etwa 3.200 Prüfungen hinzukommen. Insgesamt hat der PKV-Dienstseit seiner Gründung mit circa 20.000 Prüfungen zur Sicherung derPflege-Qualität beigetragen.Der Prüfdienst der PKV stellt seit seiner Gründung bewusst einenberatungsorientierten Prüfansatz in den Mittelpunkt seiner Arbeit.Dadurch wird die Einrichtung nicht nur auf ggf. vorhandene Mängelhingewiesen, sondern erhält von den Prüferinnen und Prüfern konkreteHinweise, wie diese zu beheben sind. Der PKV-Verband stellt diehierfür notwendigen personellen Ressourcen zur Verfügung, damit diePrüfer zur Umsetzung dieser Prüfphilosophie zwei Tage vor Ort in denEinrichtungen sein können. Die Pflegeeinrichtungen - auch diekritisch bewerteten - reagieren sehr positiv auf diesenberatungsorientierten Prüfansatz.Dafür sind 150 Pflegefachkräfte im Einsatz, alle mit langjährigerPraxiserfahrung, darunter rund 70 Prozent ausgebildete Auditoren,überwiegend mit Hochschulabschluss aus den BereichenPflegewissenschaft, Pflegemanagement und Pflegepädagogik. Seit 2011führt der Prüfdienst der PKV neben den Medizinischen Diensten derGesetzlichen Krankenversicherung 10 Prozent aller Prüfungen durch.Dies ist ein Ansporn für beide Prüforganisationen. Dieser Wettbewerbim Gesundheitswesen ist deshalb gut für alle."Pressekontakt:Stephan Caspary- Referent Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.Glinkastraße 4010117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 25Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stephan.caspary@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell