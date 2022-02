PKV billiger: So lassen die PKV Kosten sich wieder senken!

Wer schon seit ein paar Jahren in einer privaten Krankenversicherung versichert ist, kennt sicher das Problem der steigenden Beiträge. Immer wieder geht es mit den monatlichen Belastungen in die Höhe und das vor allem in jüngerer Vergangenheit auch schon mal recht deutlich. 2022 mussten einige besonders unglückliche Naturen Beitragsanpassungen von 20 Prozent oder mehr hinnehmen. Da ist es nur verständlich, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung