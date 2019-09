PKV-Verband gründet Startup-Fonds für digitale Gesundheits-Innovationen (FOTO)

--------------------------------------------------------------www.healcapital.comhttp://ots.de/lrWIbX--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Mit dem Venture-Capital-Fonds heal capital fördert der Verband derPrivaten Krankenversicherung (PKV) Startup-Unternehmen, die digitaleInnovationen für die Gesundheitsversorgung entwickeln. Mit dem Fondswerden die beteiligten PKV-Unternehmen ein Zielvolumen von 100Millionen Euro zur Verfügung stellen, um mit diesem Gründer-Kapitalgezielt die Qualität der medizinischen Versorgung in Deutschland unddie Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben. Dabei wirdsich der Fonds z.B. auf Bereiche wie digitale Gesundheitsanwendungen,Telemedizin, digitale Prävention und Digitalisierung der Pflegefokussieren.Partner des PKV-Verbands beim Management des neuen Fonds healcapital sind die Berliner Digital Health-Investoren "Heartbeat Labs"und "Flying Health", die ihrerseits eine einstellige Millionensummein den Fonds investieren."Der neugegründete Fonds ist ein weiterer Beleg, dass die PrivateKrankenversicherung als Motor für Innovationen im deutschenGesundheitssystem wirkt, auch durch eine zukunftsweisendeAnlageform", erklärt der Vorsitzende des PKV-Verbandes, Ralf Kantak."Entscheidend für die PKV ist dabei das Ziel, dass die neuendigitalen Entwicklungen zu einer besseren Versorgung in Deutschlandbeitragen. Wir sind froh, dass wir mit 'Heartbeat Labs' und 'FlyingHealth' zwei Partner gefunden haben, die große Gesundheitsexpertiseund Digitalkompetenz mit einer starken Vernetzung in der Investment-und Startup-Szene vereinen.""Wir sind überzeugt, dass durch heal capital viele weiterepatientenorientierte Lösungen gefördert werden und durch dieSynergien mit den Privaten Krankenversicherern sinnvoll zum Einsatzkommen", sagt Eckhardt Weber, Gründer und Geschäftsführer vonHeartbeat Labs. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf,noch mehr Digital Health-Unternehmer zu unterstützen und auf dem Wegin die Versorgung zu begleiten.""Gute Medizin und moderne Versorgung sind heute ohneDigitalisierung undenkbar", sagt Dr. Markus Müschenich, ManagingPartner bei Flying Health. "Mit dem PKV-Fonds treiben wir diedigitale Transformation des deutschen Gesundheitswesens und sorgendafür, dass digitale Innovationen schneller in der Versorgungankommen."Heartbeat Labs und Flying Health sind als Investoren bereits mitFokus auf Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland aktiv.Die Digital Health-Plattform Heartbeat Labs bringt Unternehmer mitTech-Experten und Medizinern zusammen. Seit 2017 hat Heartbeat Labssechs Unternehmen gegründet sowie in neun Digital Health-Unternehmeninvestiert. Flying Health hat sich seit 2012 zu einem führendendigitalen Ökosystem in der Gesundheitswirtschaft entwickelt. Durchgezielte Partnerschaften entwickelt Flying Health gemeinsam mitnamhaften Playern der Gesundheitswirtschaft digitaleVersorgungsmodelle.Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Glinkastraße 4010117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell