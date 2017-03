PKV-Tarifwechsel-Beratung starten

Köln (ots) - "Ein steiniger Weg" lautet der Titel eines Berichtesder Stiftung Warentest Finanztest in der Ausgabe 03.2017 über denTarifwechsel gem. § 204 VVG in der privaten Krankenversicherung, PKV.Die Beschreibung trifft den Nagel auf den Kopf. PKV-Versicherte, diebereits mit ihrer Versicherung zum Thema Kontakt aufgenommen haben,können ein Lied davon singen.Dabei gibt es eine professionelle und umfassende Beratung vonunabhängigen PKV-Profis auch kostenlos (siehe Finanztest 03.2017).Der Versicherte muss nicht alleine mit seiner privatenKrankenversicherung verhandeln. Die Leistungen umfassen die Beratung,eine Zweitmeinung zu den Vorschlägen der Versicherung, die Recherchenach Tarifalternativen und auf Wunsch den gesamtenUmstellungsprozess. Die Dienstleistung ist für den Kunden kostenlos,so Finanztest.Folgende Versicherungen nehmen an der kostenlosenPKV-Tarifoptimierung teil:Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, BayrischeVersicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV,Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein,Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, UKV, UniVersa undWürttembergische.Marktführer im kostenlosen Tarifwechsel ist die hc consulting AGaus Köln (www.hcconsultingag.de). Auf der Website kann die Beratungzum Tarifwechsel rund um die Uhr gestartet werden. Kosten entstehenkeine. Zusätzliche Informationen sind über das PortalPKV-Tarifwechsel.org ( www.pkv-tarifwechsel.org ) erhältlich.Pressekontakt:hc consulting AGSigrid HalmFriesenstraße 3050670 Köln0221 37991961info@hcconsultingag.dewww.hcconsultingag.deOriginal-Content von: hc consulting AG, übermittelt durch news aktuell