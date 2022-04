PKV Beitragserhöhungen: Schnellschüsse sind nicht zu empfehlen!

Mit schöner Regelmäßigkeit gehen die PKV Beiträge in den letzten Jahren weiter in die Höhe und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Allerdings sind derartige Anpassung längst nicht immer rechtens. Besonders in den letzten Jahren mehrten sich Klagen gegen Versicherer, welche eine Erhöhung entweder nicht ausreichend begründeten oder eine solche vollführten, ohne dass dafür entsprechende Argumente vorgelegen hätten.

Oft genug ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung