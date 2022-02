PKV Beiträge: Kommt es zur Kostenexplosion?

Der heutige Tag steht voll und ganz unter dem Zeichen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und er wird mit Sicherheit in die Geschichte eingehen. Die Folgen des Konflikts sind bisher noch nicht abschätzbar. Es ist aber zu erwarten, dass diese auch hierzulande zu spüren sein werden. Vor allem mit steigenden Preisen werden die Verbraucher rechnen müssen. Womöglich nicht nur an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung