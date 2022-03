PKV Beiträge: Eine beruhigende Nachricht!

Aufgrund der Corona-Pandemie sind zahlreiche Unternehmen in Schieflage geraten und auch Arbeitnehmer hatten mit Kurzarbeit und teilweise dem Verlust von Arbeitsplätzen zu kämpfen. Wer dadurch in eine finanzielle Notlage geriet, kann sich bei den privaten Krankenversicherungen auf einen Rettungsanker in Form des Notlagentarifs verlassen. Der ist mit durchschnittlich 120 Euro monatlich bedeutend günstiger als gewöhnliche Tarife in der PKV und hilft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung