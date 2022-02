PKV Beiträge: Im Alter kann es teuer werden!

Eine private Krankenversicherung lockt oftmals mit vergleichsweise niedrigen Beiträgen bei gleichzeitig deutlich besseren Leistungen als bei den gesetzlichen Kassen. Allerdings sind die monatlichen Prämien nicht in Stein gemeißelt. Im Gegenteil, regelmäßig kommt es zu PKV Beitragserhöhungen, die stellenweise auch richtig heftig ausfallen können. Über die Jahre sammelt sich einiges an, was vor allem Personen im Rentenalter mit geringem Einkommen schwer belasten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung