PKFARE nahm als Accelerator@IATA-Kandidat am AIRS teil und enthüllte die NDC-Lösung NDCHUB

Bangkok (ots/PRNewswire) - PKFARE nahm alsAccelerator@IATA-Kandidat am Air Industry Retailing Symposium (AIRS)2019 statt. PKFARE beteiligte sich zum dritten Mal am AIRS und führteNDCHUB, eine seiner neuen Partnermarken, deren Schwerpunkt aufNDC-Lösungen liegt, in die Startup-Sphäre ein.Nachdem PKFARE im Juni dieses Jahres dank langjährigerErfahrungswerte und Technologie-Kompetenzen in Bezug aufNDC-Implementierung mit dem Preis für die 'Beste Nutzung der IberiaNDC-API' (Best Usage of Iberia NDC API) auf dem IATA Air IndustryRetailing Hackathon ausgezeichnet wurde, konnte das Unternehmendarüber hinaus zu einem Accelerator@IATA-Kandidat werden - nichtzuletzt, weil die Vision des Unternehmens hinsichtlich derWeiterentwickung des Wertes von NDC im Laufe des Hackathonserkenntlich wurde. Doch PKFARE wurde nicht nur die Anerkennung derIATA für seine technologischen Stärken zuteil. Zusätzlich wurde dasUnternehmen von der Reiseindustrie als einer der bedeutendstenNDC-Aggregatoren in China ausgezeichnet, der über NDC-Verbindungenmit verschiedenen NDC-Pilotträgern verfügt. Um den umfangreichen Planeines NDC-Ökosystems weiter umzusetzen, wurde die PKFARE-PartnermarkeNDCHUB eingeführt, die sich schwerpunktmäßig der Erstellung vonNDC-Lösungen zuwendet."Für die Mehrheit der in der Reiseindustrie tätigen Akteure istdie Errichtung eines NDC-Ökosystems von größerer Bedeutung als dieBeschleunigung von NDC-Zugang", erklärte Jason Song, CEO von PKFARE."Aus diesem Grund haben wir unsere im Laufe der Jahre gesammeltenErfahrungswerte und Ressourcen wirksam eingesetzt und konnten sie inden NDC-Vertrieb und Verkaufsprozess implementieren, währendgleichzeitig ein NDC-Ökosystem errichtet wurde." PKFARE wies imRahmen des AIRS darauf hin, dass das Unternehmen ein zunehmendbedeutender Knotenpunkt für globale Reiseveranstaltungen werde undseine Partnermarke NDCHUB bereits über vier NDC-Contents fürPilotträger verfüge, einschließlich American Airlines, Emirates,Finnair sowie Singapore Airlines, allesamt sowohl im Portal als auchAPI verfügbar.PKFARE nimmt für sich in Anspruch, der fortschrittlichste und ameinfachsten zu implementierende NDC-Zugang für Partner zu sein. DasUnternehmen wird den Wert von NDC durch intelligente Verbindungen undLösungen für weltweite Akteure der Reisebranche weiterentwickeln undzum Aufbau des Branchenökosystems beitragen. "Es war von jeher unserAnliegen, Fluglinien dabei zu unterstützen, individuelle Angebotebereitstellen zu können. Durch das Zusammentragen von Einkaufsdatensowie dem wirksamen Einsatz künstlicher Intelligenz undCloud-Kalkulationen befindet PKFARE sich dazu in der Lage, Fluglinienpräzisere Passagierdaten zu liefern", so Jack Wei, Leiter desNDC-Geschäftsbereichs von PKFARE.Pressekontakt:Alfreda Ka+86 138 1022 7613alfreda.jia@pkfare.comOriginal-Content von: PKFARE, übermittelt durch news aktuell