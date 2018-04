Beijing (ots/PRNewswire) - Am 16. April hat diePKFARE-Muttergesellschaft Marco Polo Technology Co., Ltd. mehrereMillionen Yuan (1,6 Millionen US-Dollar) bekommen. Diese neueFinanzierungsrunde kam vom Civil Aviation Investment Fund, der CaissaTourism Group und dem Chuang Fund (CKGSB). Peking ZuoYu InvestmentManagement Co., Ltd ., der Letzter übernimmt nun die Rolle desFinanzberaters.PKFARE ist ein innovativer internationaler Marktplatz in derB2B-Tourismusbranche, der auf Ticketing, Hotels und Zielprodukteabzielt. Die Investition wird ihre globale Expansion weiterverstärken, ihr Managementteam erweitern, die Anwendung ihrerProdukte vertiefen und ihre Technologie intensivieren."Wir haben in PKFARE investiert, weil wir uns auf Projektekonzentrieren wollen, die mit seiner innovativen Technologie und derImplementierung von Mega-Daten zu tun haben. Wir sind zuversichtlich,dass das Unternehmen die Initiative ergreifen wird, um derTourismusindustrie zu helfen, Handelsbarrieren abzubauen und einneues Angebot und Nachfrage Ökosystem zu schaffen, " sagte Herr GaoJianming, der Generaldirektor des Investitionsfonds für dieZivilluftfahrt."Im Hinblick auf die innovative Entwicklung und das operativeKonzept des Tourismusmarktes hat die Caissa Tourism Group viel mitPKFARE gemeinsam. Wir freuen uns darauf, zusammenzuarbeiten undunsere gemeinsame Entwicklung in Zukunft sicherzustellen ", sagteJing Ting, Executive Chairman der Caissa Tourism Group."Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Civil AviationInvestment Fund, der Caissa Tourism Group und dem Chuang Fund(CKGSB). Dank ihrer enormen Ressourcen und ihrer umfassendenManagementerfahrung werden wir PKFARE zu einem Weltunternehmen vonWeltrang werden und demnächst an die Börse gehen ", sagte Jason Song,Gründer und CEO von PKFARE.Es ist auch anzumerken, dass PKFARE eine strategischePartnerschaft mit der Beijing Zhongguancun Co Ltd unterzeichnet hat,mit der Einführung von "PKPAY", einem Finanzprodukt für dieReisebranche. PKPAY wird kleinen und mittleren Unternehmen in derReisebranche helfen, Bankkredite zu erhalten, was die Entwicklung derReiseindustrie des Landes fördert.Partnerschaft mit der Beijing Zhongguancun Bank Co Ltdunterzeichnet hat, mit der Einführung von "PKPAY", einemFinanzprodukt für die Reisebranche. PKPAY wird kleinen und mittlerenUnternehmen in der Reisebranche helfen, Bankkredite zu erhalten, wasdie Entwicklung der Reiseindustrie des Landes fördert."Wir bieten Reise-Ressourcen und Vertriebskanäle für kleine undmittlere Reiseunternehmen, während die Beijing Zhongguancun Bankbietet finanzielle Unterstützung und innovative KI-Fähigkeiten inBezug auf die Risikokontrolle. Damit wird ein GeschäftsmodellInternet-plus-Finanzierung geschaffen, von dem die chinesischeReisebranche profitiert ", sagte Jason Sui, Mitbegründer undstellvertretender Generaldirektor von PKFARE.Pressekontakt:Frau. Candy DuanPR Manager, Branding & MarketingMobil: +86 138 1152 9825E-Mail: candy.duan@pkfare.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/680338/Marco_Polo___PKFARE_funding.jpgOriginal-Content von: Marco Polo Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell