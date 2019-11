PI Kapitalanlage: Monatsbericht Vermögensbildungsfonds Oktober 2019

Der Oktober war über den Gesamtmarkt hinweg positiv, aber etwas schwächer als der Vormonat. Der Max Otte Vermögensbildungsfonds konnte trotzdem mit einem Plus von 0,56 % und bei einem NAV von 135,26 EUR schließen. Positiv entwickelte sich erneut der DAX mit einem Plus von 3,53%. Der MSCI World in Euro performte mit 0,12% und der Stoxx Europe 600 mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



