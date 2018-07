PIVX Coin ist eine Open Source Kryptowährung, die auf dem Quark-Algorithmus basiert. Der Quark-Algorithmus ermöglicht den Abbau mit wenig Speicherplatz und arbeitet nach dem Schwammprinzip. Er speichert eine begrenzte Menge an Informationen selbst, kann aber eine beliebige Menge an Input/Output verarbeiten. Der Algorithmus speichert immer die gleiche Menge an Informationen, nur der Wert der Informationen ändert sich kontinuierlich. Daher eignet sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.