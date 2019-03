PIRAT gegen Störerhaftung - McFadden-WLAN-Prozess erfolgreich abgeschlossen

Finanztrends Video zu



Karlsruhe (ots) - Im Rechtsstreit um die Haftung in offenen WLANshat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am 07.03.2019 die Revision vonSony Music zurückgewiesen und bestätigt damit die vorher ergangenenUrteile. Seit 2010 kämpfte der Netzaktivist Tobias McFadden mitUnterstützung der Piratenpartei vor Gericht für Freies WLAN inDeutschland. Der Rechtsstreit zwischen ihm und dem Musikkonzern istnun endgültig entschieden.Auslöser des von McFadden gemeinsam mit dem oberbayerischenBezirksverband der Piratenpartei initiierten Verfahrens war eineAbmahnung Sonys gegen McFadden, da über dessen offenes WLAN einurheberrechtlich geschütztes Werk getauscht worden war.Der BGH hat nun bestätigt, dass McFadden seinen WLAN-Zugang nichtmit einem Passwort schützen oder gar abschalten muss.Tobias McFadden:"Ich freue mich, dass der langjährige Prozess einen erfolgreichenAbschluss gefunden hat. Wir wollten Rechtssicherheit auch und geradefür kleine Betreiber von offenen WLAN-Netzen erstreiten. Auch wennwir uns nicht in allen Punkten durchsetzen konnten, haben wir im Laufdes Prozesses Deutschland- und Europarecht mitgeformt. DerEuropäische Gerichtshof ist unserer Rechtsauffassung zur Stellung vonWLAN-Betreibern gefolgt; beeinflusst vom Gutachten des Generalanwaltswurde das deutsche Telemediengesetz geändert und die'WLAN-Störerhaftung' abgeschafft. Wir haben das lukrativeGeschäftsmodell der Massenabmahnungen eingedämmt, WLAN-Betreibergestärkt und damit vorangetrieben, dass endlich auch in Deutschlandeine dezentrale WLAN-Versorgung durch kleine Anbieter wie z.B. Cafésund Restaurants möglich wird.Nach Abschluss des Prozesses werde ich mich jetzt verstärkt demAusbau von Freien Netzen in Bürgerhand und der Gemeinnützigkeit vonFreifunk widmen."Arnold Schiller, Pirat und ehemaliges Vorstandsmitglied:"Als ich 2010 Mitglied im oberbayerischen Vorstand war, hätte ichmir nicht vorstellen können, wie lange dieser Prozess dauern könnte.Ich freue mich riesig, dass unsere fast zehnjährigen Bemühungenerfolgreich waren."Besonderer Dank gilt den vielen Unterstützern und derRechtsanwaltskanzlei Hufschmid [1] aus Germering, die das Verfahrenin den letzten sieben Jahre erfolgreich begleitet hat.Quellen/Fußnoten:[1] https://kanzlei-hufschmid.de/Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell