PIRATEN ziehen mit vor das Bundesverfassungsgericht

Berlin (ots) - Nachdem der Bundestag 30 jugendlichen Beschwerdeführer/innenmitgeteilt hatte, dass 16- und 17-jährige auch weiterhin in Deutschland zurEuropawahl nicht wahlberechtigt sein sollen und deren Wahleinspruch abgewiesenhat, ziehen 14 von ihnen am heutigen Montag vor das Bundesverfassungsgericht, wosie Wahlprüfungsbeschwerde einreichen. Unter ihnen ist auch Lukas Küffner, Pirataus Nürnberg."Dass Jugendliche durchaus politisch interessiert sind, sollte spätestens seitder Urheberrechtsreform, besser bekannt als Artikel 13, und denFridaysForFuture-Demonstrationen jedem klar sein. Es ist absolut inakzeptabelund unfair, dass wir Jugendlichen weiterhin von vielen Wahlen, wie z.B. derEuropawahl ausgeschlossen sind! Unsere Sorgen um die Zukunft werden von derPolitik leider größtenteils nur ignoriert. Warum sollten wir die Entscheidungeneiner alternden Wählerschaft überlassen, die wenig bis gar nicht von den Folgender jetzigen Politik betroffen ist? Junge Menschen müssen über ihre Zukunftmitbestimmen dürfen!", kritisiert Lukas Küffner, der für die Senkung desWahlalters mit einigen anderen Jugendlichen vor das Bundesverfassungsgerichtzieht und heute bei der Einreichung der Wahlprüfungsbeschwerde in Karlsruhedabei sein wird.Während er von der Europawahl noch ausgeschlossen war, ist er bereits imVorstand des Kreisverbandes Nürnberg der Piratenpartei und auf Listenplatz 3 beider Kommunalwahl in Nürnberg (Bayern) im kommenden März [1].Während man in 11 Bundesländern bereits mit 16 Jahren an der Kommunalwahlteilnehmen darf und in vier Bundesländern auch an den Landtagswahlen, ist esJugendlichen in Deutschland weiterhin nicht erlaubt, an der Europawahlteilnehmen zu dürfen."Es ist nicht akzeptabel, dass Jugendliche zwar auf Kommunal- oder Landesebenefür ausreichend einsichts- und urteilsfähig angesehen werden, auf Europaebeneihnen diese Fähigkeit dann jedoch nicht zugetraut wird. Und das insbesondere beieiner Wahl, bei der in anderen EU-Staaten, wie Österreich und Malta, 16-jährigebereits an der Europawahl teilnehmen. Wir PIRATEN wollen mit unserer Beschwerdevor dem Bundesverfassungsgericht erreichen, dass sich das endlich ändert.Jugendliche sollen auch bei uns mitentscheiden dürfen.", ergänzt SebastianAlscher, Bundesvorsitzender der Piratenpartei.Die beiden Juristen Prof. Dr. Heußner und Prof. Dr. Pautsch kamen in ihremGutachten [2] zu dem Schluss, dass das in Deutschland geltende Mindestwahlaltervon 18 Jahren für die Europawahl verfassungswidrig ist, da dies nicht mit demGrundgesetz vereinbar ist. Die Piratenpartei fordert bereits seit Jahren eineAbsenkung des Wahlalters, bei allen Wahlen.Die 17-jährige Lorena May, die am 9. November auf dem Bundesparteitag in BadHomburg zur stellvertretenden politischen Geschäftsführerin der Piratenparteigewählt wurde, kommentiert: "Es ist doch wirklich absurd, dass ich mit 17 Jahrenzwar im Bundesvorstand der Piratenpartei sein darf, es mir aber nicht zugetrautwird, an der Europawahl teilzunehmen. Die Interessen von Jugendlichen werdenbereits heute von der Politik viel zu häufig vernachlässigt. Durch diedemographische Entwicklung in Deutschland wird der Anteil der Jugendlichen inZukunft auch noch immer kleiner, wodurch unsere Belange von der Politikwahrscheinlich noch weniger repräsentiert werden. Deshalb wird es schleunigstZeit endlich auch Jugendlichen ein Stimmrecht bei der Europawahl zu geben!"Quellen/Fußnoten:[1] http://ots.de/Zrn6uG[2] http://ots.de/InjC5Z