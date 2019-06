PIRATEN warnen vor Nimses App

Berlin (ots) - Am 7. Juni hat Felix Kjellberg aka "Pewdiepie" ineinem Video auf Youtube die App "Nimses" beworben [1]. Pewdiepie istmit einer Reichweite von 96,5 Mio der größte Youtuber der Welt undträgt damit eine große publizistische Verantwortung, welcher erleider nicht im Ansatz nachkommt. Die beworbene App, welche ein neuesSoziales Netzwerk ist, ist unter dem Aspekt des Datenschutzes äußerstbedenklich."Dass Youtuber in ihren Videos auch ihre eigenen Produkte sowieProdukte Dritter bewerben, ist eine Selbstverständlichkeit. Leiderhandelt es sich bei der App, die Pewdiepie hier bewirbt, nicht umirgendein lustiges Spiel oder neues Online-Gimmick. Nimses ist dasOnline-Äquivalent des Verkaufs der eigenen Seele. Mit dem Akzeptierender Nutzungsbedingungen überschreibt der Nutzer die Rechte an dereigenen Onlinepräsenz an das Unternehmen. Ähnlich wie bei Google,Facebook oder Apple benötigt diese App Zugang zu bestimmtenInformationen und fragt permanent Daten ab. Im Gegensatz zu denalthergebrachten Anwendungen veröffentlicht Nimses dieseInformationen und ist immer aktiv. Wenn Nutzer online sind, werdensie von der App überwacht. Dabei nutzt die App auch auf dem Telefongespeicherte Kontakte. Mit am erschreckendsten ist, dass Nutzer dieexakte Position anderer Nutzer in der App nachschauen können.Spätestens hier hört für uns PIRATEN der Spaß auf, denn solcheInformationen online verfügbar zu machen, kann zu realen Gefahren fürNutzer*innen dieser App führen," so Daniel Mönch, PolitischerGeschäftsführer der Piratenpartei.Wir warnen ausdrücklich alle Jugendlichen, welche weder von ihrenFreunden noch von ihren Eltern überwacht werden wollen, diese App zuinstallieren. Und wir appellieren auch an die Eltern, ihre Kinderüber die möglichen Folgen und Konsequenzen des Datenschutzesaufzuklären. Nutzer haben keinerlei Möglichkeiten, den Grad ihrerPrivatsphäre einzustellen.Grundsätzlich verlangt die App kontinuierlichen Zugriff auf denStandort - auch wenn sie nicht geöffnet ist. Wo auch immer Sie sichbefinden, können Sie durch befreundete und fremde Nutzer ausfindiggemacht werden.Ein Deaktivieren der Standortbestimmung oder Entziehen der Rechteseitens des Betriebssystems führt dazu, dass die App nicht mehrfunktioniert [2].Des Weiteren führen die Nutzerbedingungen aus, dass dasMindestalter bei mind. 13 Jahren liegt. Bei einer App, welche denStandort für alle sichtbar anzeigt und so Stalking und Mobbing Türund Tor öffnet, ist das absolut unverantwortlich, da die Privatsphärenicht eingestellt werden kann [3].Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass Apps, welche imAppstore der unterschiedlichen Unternehmen angeboten wird, auch denguten europäischen Datenschutzrichtlinien entsprechen müssen!Quellen/Fußnoten:[1] Pewdiepie Video 7. Junihttps://www.youtube.com/watch?v=CzZ80Dl9Moo[2] Nimses Terms of Service https://nimses.com/en/terms/[3] Nimses Privacy policy https://nimses.com/en/privacy/Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell