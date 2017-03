PIRATEN starten in NRW #smartgerecht in den Landtagswahlkampf

Düsseldorf (ots) - Am Dienstag, 4. April, wird das Spitzenduo derPiratenpartei NRW, Michele Marsching und Monika Pieper, sowie derLandesvorsitzende Dennis Deutschkämer um 14 Uhr die#smartgerecht-Kampagne der Piratenpartei NRW der PIRATEN zurLandtagswahl in Düsseldorf vorstellen.Der Wahlkampfauftakt findet in unmittelbarer Nähe desnordrhein-westfälischen Landtags statt. An der Hubertus-/EckeMoselstraße werden die PIRATEN ihre Plakate sowie dieThemenschwerpunkte ihrer Kampagne vorstellen. Laut aktuellenPrognosen bei gutem Wetter - aber wer traut schon Prognosen?"Nachdem wir im September eine starke Landesliste gewählt haben,haben wir mit unseren Mitgliedern in den Folgemonaten eine tolleKampagne erarbeitet. Jetzt geht es #smartgerecht in die heißeWahlkampfphase, darauf freue ich mich besonders. Im Straßenwahlkampfkönnen wir punkten, unser Programm spricht für uns, die Mannschaftist motiviert", sagt der Landesvorsitzende Dennis Deutschkämer.Michele Marsching, Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion imLandtag und Spitzenkandidat: "Traue keiner Prognose, denk selbst. Esbraucht Piraten im Landtag. Wir sind konstruktiv unzufrieden. Wirgestalten Zukunft und sind nicht nur stumpfer Protest. Eine Stimmefür die Piraten ist nicht verschenkt - eine Stimme für die Piratenist eine Stimme für die Zukunft unseres Landes. Wir haben nicht nurVisionen, sondern auch smarte und gerechte Lösungen für NRW."Im Anschluss an die Präsentation stehen die anwesendenKandidierenden noch für Interviews und weitere Gespräche zurVerfügung.Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Nordrhein-WestfalenDaniel DüngelAkademiestr. 340213 DüsseldorfTelefon: +49 211 97 53 24 53E-Mail: presse@piratenpartei-nrw.dewww.piratenpartei-nrw.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell