PIRATEN leaken: Rems-Murr-Kreis führt kritischen Auftrag aus

Berlin (ots) - Die Träger der freien Jugendhilfe imRems-Murr-Kreis, die sich der Betreuung unbegleiteter, jungerFlüchtlinge (UMA) angenommen haben, haben laut Dokumenten, welche derPiratenpartei vorliegen, einen fragwürdigen Auftrag zurerkennungsdienstlichen Behandlung von Flüchtlingen erhalten. Dabeigeht es um die Nacherfassung von Stammdaten so genannter UMA.Üblicherweise werden die Maßnahmen zu Erfassung und Abgleich derIdentität direkt von den Außenstellen der Bundesministerien (z.B inEllwangen, Ehningen und Karlsruhe) übernommen. Im Rems-Murr-Kreissoll dies gebündelt stattfinden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wurdennun die Polizeibehörden um Amts- und Vollzugshilfe gebeten. DesWeiteren sollen die Träger der freien Jugendhilfe im Rems-Murr-Kreisdie von ihnen betreuten UMA "einsammeln" und an den entsprechendenOrt verbringen.Die Piratenpartei Baden-Württemberg kritisiert diesen Ablauf aufsSchärfste. Sie fordert die Ämter auf, ihren derzeitigen Plan zustoppen und gründlich zu überdenken."Den Transport und Ablauf dieser Aktion mit Hilfe der Mitarbeiterder Jugendhilfe durchführen zu lassen widerspricht den ethischenPrinzipien ihrer Berufsfelder", kommentiert Philip Köngeter,Vorsitzender der Piratenpartei Baden-Württemberg. "Hier wird dieaufgebaute Vertrauensbeziehung zwischen Klient und Betreuer zumZwecke der Amtshilfe missbraucht. Die Mitarbeiter dürfen hier nichtgezwungen werden, diesen Transport durchzuführen. Das aktuellgeplante Vorgehen muss sofort gestoppt werden!"Laut der vorliegenden Dokumente sind allein im Rems-Murr-Kreisetwa 300 UMA und ihre jeweiligen Betreuer betroffen. DieNacherfassung soll laut Dokumente des Polizeipräsidiums Aalen durchdie Polizei und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg zu festenTerminen und ohne jegliche persönliche Einladung erfolgen."Hier wird ein Modell für die noch folgenden Kreise undPolizeipräsidien getestet und der Rems-Murr-Kreis hat sich freiwilligdazu entschieden, bei einer solch undurchsichtigen Maßnahmemitzuwirken. Zukünftig sollen dann ca. 8000 junge Menschen inBaden-Württemberg ohne offizielle Einladung zu einem Termin verbrachtwerden - so darf dies aber nicht ablaufen!", kritisiert Köngeterscharf. "Kein Einladungsschreiben und die fehlende Bereitstellung vonInformationen gegenüber den Betroffenen - das untergräbt fundamentaldie Selbstbestimmungsrechte der jungen Menschen, verwehrt jedwedeMöglichkeit der Teilhabe sowie das Recht, Entscheidungen bzgl. ihrereigenen Person selbst zu treffen. Dass eine solche Behandlung geradebei jungen, traumatisierten Menschen extreme Ängste auslösen kannsollte allen Beteiligten klar sein."Die Piraten mahnen nicht jedem Auftrag sofort unkritisch Folge zuleisten: "Von Mitarbeitern im sozialen Bereich und Trägern der freienJugendhilfe sollte man mehr Einsicht und Mitgefühl für ihre Klientenerwarten können." so Anja Hirschel, Spitzenkandidatin der PiratenBaden-Württemberg zur Bundestagswahl. "Das ohnehin oft schonvorhandene Misstrauen junger traumatisierter Menschen gegenüberöffentlichen Institutionen könnte sich hier im Fall einer solchenVertrauensverletzung durch ihre Bezugspersonen in die vollkommeneAbwendung umkehren und fördert damit die Desintegration. Die Trägermachen sich mit Ihrer fehlenden Kritik an den diskriminierendenVorgängen mitschuldig an möglichen fatalen Auswirkungen auf diePsyche Ihrer Klienten. Ausbaden müssen das dann die ohnehin schonstark belasteten Betreuer. Das kann so nicht beabsichtigt sein!"