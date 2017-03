PIRATEN kritisieren Heiko Maas: Ich weiß bald, wer Du bist...

Berlin (ots) - Piratenpartei: Netzwerkdurchsetzungsgesetz -Anonymität ist ein wichtiger Schutz und keine Waffe. Auch mit denNachbesserungen am Gesetzesentwurf zum Netzwerkdurchsetzungsgesetzvon Justiziminister Heiko Maas stellt es nach Meinung derPiratenpartei immer noch eine Gefahr für Aktivismus und Journalismusim Netz dar.Wenn es nach dem neuen Gesetzesentwurf von Justiziminister HeikoMaas geht, werden in Deutschland schon bald "verfassungsfeindlicheVerunglimpfungen" oder "landesverräterische Fälschungen" innerhalbvon 24 Stunden gelöscht. Das geht aus dem Referentenentwurf des"Netzwerkdurchsetzungsgesetz" hervor, der zur Notifizierung an die EUgeschickt wurde und den die PIRATEN bereits in seiner alten Fassungkommentierten. [1] Auch Heise.de und Netzpolitik.org äusserten sichin Beiträgen dazu. [2] [3] Die PIRATEN warnen davor, dass durch dasneue Gesetz die nach dem Grundgesetz für alle Menschen verbrieftefreie Meinungsäußerung ausgehebelt werden könnte."Anonymität ist ein wichtiger Schutz und keine Waffe. Diesbetrifft Journalisten genauso wie Menschenrechtsaktivisten. Wer sichgegen Unrecht engagiert und seine Identität nicht mehr wirksamschützen kann, ist somit Racheaktionen unmittelbar ausgeliefert. Einefreie Meinungsäußerung wird faktisch unmöglich. Wir bleiben wachsamund werden die weiteren Entwicklungen genau beobachten", so PatrickSchiffer, NRW-Spitzenkandidat und Bundesvorsitzender derPiratenpartei Deutschland."Uns PIRATEN kommt die Diskussion um erweiterte Kontrollmaßnahmenim Netz sehr bekannt vor", betont Schiffer. Im Frühjahr 2009 gab esbereits die Initiative, in das Angebot und die Bereitstellung vonInhalten im Internet einzugreifen. Durch dasZugangserschwerungsgesetz sollten Internetseiten gesperrt und dabeigeheime Sperrlisten unter Verwaltung des BKA und ohne richterlicheKontrolle verwendet werden. Die jetzige VerteidigungsministerinUrsula von der Leyen verdiente sich durch ihre Initiative damit denseitdem weithin bekannten Spitznamen "Zensursula".Sebastian Alscher, Spitzenkandidat der Piratenpartei Deutschlandfür die Bundestagswahl, fordert: "Unsere Gesellschaft benötigt einenRaum, in dem ein offener Diskurs stattfinden kann. Mit dem Gesetzüberträgt der Staat hoheitliche Aufaben auf privatrechtlicheUnternehmen und schafft ein zunehmend engmaschigeres Netz anÜberwachungsmaßnahmen. In der Hoffnung, dass in der Fülle derGesetzesanträge zum Ende der Legislaturperiode der Bürger müde istund nicht jeden Antrag geeignet kommentieren und kritisieren kann,werden hier die Bürgerrechte gezielt weiter ausgehöhlt.""Jetzt geht es wieder um den selben Inhalt und mit derselbenZielsetzung, die Mittel sind jedoch andere. Anstelle des Staatessollen nun privatwirtschaftliche Unternehmen als Kontrollinstanzherhalten. Das Problem, das uns PIRATEN im Kern daran stört, ist derAufbau einer Infrastruktur, die unzweifelhaft zum Zweck der Zensureingesetzt wird. Wenn diese zusätzlich durch eine Klarnamenspflichtbei den zu regulierenden Netzwerken ergänzt wird, sind nicht nur demMissbrauch Tür und Tor geöffnet, sondern es wird willkürlicheInhaltskontrolle und Überwachung nicht nur legitimiert, sondern sogarzum Normalzustand erhoben, so Schiffer.Ute Elisabeth Gabelmann, Stadträtin für die Piraten in Leipzig undDirektkandidatin zur Bundestagswahl 2017, die schon bei der großenvon den PIRATEN angestoßenen Protestwelle im Jahr 2009 dabei war,kritisiert: "Es ist nicht hinnehmbar, dass die Bundesregierung allepaar Jahre mit wechselnden Begründungen und fadenscheinigenVorwänden versucht, eine Zensur-Infrastruktur im freien Internet zuetablieren. Bereits 2009 haben Zehntausende diesem Vorhaben eineklare Absage erteilt, und wir werden dies auch in diesem Jahr mitNachdruck und aller Konsequenz tun."Zum Hintergrund:Was neu ist im Gesetzesentwurf: Ein zivilrechtlicherAuskunftsanspruch ist Teil des aktuellen Entwurfs. Interessantdabei: Bisher ist im §14(2) TMG die Auskunft nur "Auf Anordnung derzuständigen Stellen" zu erteilen. [4] Zwar wird im Entwurffestgelegt, dass "durch die Benennung eines Ansprechpartners daherkeine zusätzlichen Auskunftspflichten begründet werden." [5] Dochgenau dies soll nun geändert werden. So heißt es im Entwurf imAbschnitt zur Änderung des Telemediengesetzes: "Aus Sicht derBundesregierung bestehen grundsätzlich keine Einwände dagegen, dieAuskunftserteilung auf weitere Fälle zu erweitern. Denkbar wäredabei eine Erweiterung nicht nur im Hinblick auf die Verletzung vonPersönlichkeitsrechten, sondern auf alle sonstigen absoluten Rechte."Zusätzlich wird ausgeführt, dass durch die Anpassung an dieDatenschutzgrundverordnung dafür gesorgt würde, dass "...bereits mitInkrafttreten dieses Gesetzes ein durchsetzbarer Auskunftsanspruchdes Opfers gegenüber sozialen Netzwerken beiPersönlichkeitsrechtsverletzungen und Verletzungen anderer absolutgeschützter Rechte." bestehe. Es ist also bereits jetzt klarerkennbar, wo die Reise hin gehen soll.Quellen:[1] "Nein Herr Minister Maas..." http://ots.de/zjgoF[2] Heise.de: http://ots.de/UPlIx[3] Netzpolitik.org: http://ots.de/s0YRO[4] Telemediengesetz: https://dejure.org/gesetze/TMG/14.html[5] http://ots.de/BsZrO 