PIRATEN fordern regelmäßige Auskunft über gespeicherte Daten

Stuttgart (ots) - Mit der Datenschutzgrundverordnung ist einmächtiges Werkzeug entstanden. Nutzerinnen und Nutzer können nun aufeinfachem Wege Auskunft über ihre gespeicherten Daten erhalten. DerHaken an der Sache: Nutzer müssen hierzu wissen, welcheOrganisationen Daten gespeichert haben, um zielgerichtet Anfragenstellen zu können. Um diesen Schwachpunkt zu umgehen und Nutzer undNutzerinnen zu sensibiliseren, fordert die Piratenpartei einenDatenbrief, also eine regelmäßige Auskunft seitens der Organisationüber gespeicherte Daten. Der Chaos-Computer-Club (CCC) hat bereits2010 einige Überlegungen dazu angestellt. [1]"Noch haben die Nutzer eine Holpflicht, das wollen wir ändern undeine Bringpflicht seitens der Unternehmen und Behörden einführen.Erst so sehen die Nutzer, wo Daten anfallen und welche Datenanfallen", kommentiert Borys Sobieski, Landesvorsitzender. "EinDatenbrief ist sicherlich im Sinne des Datenschutzes und könnte eineSensibilisierung der Bevölkerung mit sich bringen, die ich fürnotwendig halte. Leider ist noch immer wenig Verständnis fürDatenschutz vorhanden."Die Piratenpartei sieht, wie auch der CCC, großzügige Ausnahmenfür sinnvoll an, um mit dem Datenbrief keine immensen zusätzlichenBelastungen zu schaffen."Jedes Unternehmen muss die Daten bereithalten, es kann jajederzeit ein Auskunftsersuchen kommen. Gerade bei großen Unternehmensind diese Prozesse längst automatisiert. Hier ist es einKinderspiel, einen automatischen Versand einzufügen. Wir müssenjedoch aufpassen, dass wir damit keine Organisation in existenzielleNöte bringen, das muss vermieden werden", so Sobieski weiter.Sobieski kündigt auch an, dass er sich für eine Umsetzung in derPiratenpartei auf dem Parteitag am 9. und 10. November einsetzenwird.Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell