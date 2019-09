PIRATEN fordern erneut Asyl für Edward Snowden

Berlin (ots) -Mehr als sechs Jahre sind die Enthüllungen des US-amerikanischenWhistleblower Edward Snowden nun her. Seit seiner Flucht aus Honkongsitzt er immer noch in Russland fest. Am kommenden Dienstag, dem 17.September, wird seine Autobiographie "Permanent Record: MeineGeschichte" veröffentlicht. Zur Vorstellung dieses Buches gab Snowdeneinige Interviews, auch deutschen Medien. In diesen machte erdeutlich, dass er immer noch hofft, in Deutschland politisches Asylzu erhalten.Sebastian Alscher, Bundesvorsitzender der PiratenparteiDeutschland, kommentiert dazu: "Die Piratenpartei sieht im Aufdeckenvon Überwachungs- und Spionagemaßnahmen gegen die Bevölkerung einewichtige Leistung für die Demokratie und für die Gesellschaft.Menschen wie Edward Snowden verdienen Schutz und Anerkennung stattÄchtung und Verfolgung. Deshalb sollte die deutsche Bundesregierungsich nicht nur dazu bereit erklären, Edward Snowden Asyl inDeutschland zu gewähren, sondern sich auch endlich um Schutz fürWhistleblower, wie ihn die Piratenpartei schon lange fordert [1],kümmern!"Mit seinen Enthüllungen hat Edward Snowden der ganzen Welt dieAugen geöffnet und einen der größten Geheimdienstskandale öffentlichgemacht. Durch die Aufdeckung US-amerikanischerMassenüberwachungsprogramme ist er zum Helden geworden und verdientdauerhaft sicheren Aufenthalt in einem Rechtsstaat. DieBundesregierung, die dies aus Rücksicht auf die USA bisherverweigert, muss sich endlich bewegen!Quellen/Fußnoten:[1] Grundsatzprogramm Piratenpartei Deutschland -Whistleblowerschutzhttps://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm#WhistleblowerschutzPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell