PIRATEN fordern Nachbesserungen beim Kohleausstiegsgesetz

Am kommenden Mittwoch soll der Gesetzentwurf zum Kohleausstieg imBundeskabinett beschlossen werden. Der Refenrentenentwurf aus dem Hause Altmaierbefindet sich zurzeit in der Länder- und Verbändeanhörung und liegt somit nochnicht in der finalen Fassung vor [1]."Wie soll der gesamte Transformationsprozess gelingen, wenn die Bundesregierungbereits an der Umsetzung eines gesellschaftlich akzeptierten und leichtrealisierbaren Kohleausstiegs scheitert" fragt der energiepolitische Sprecherder Piratenpartei Deutschland Dr. Michael Berndt und ergänzt: "WennWirtschaftsminister Altmaier im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg jetzt auf dieVersorgungssicherheit und Bezahlbarkeit der Strompreise verweist, dann versuchter wieder einmal, den Bürgern Sand in die Augen zu streuen. Im Zuge derEnergiewende ist der Umstieg auf Gaskraftwerke ohnehin notwendig und dieStromerzeugung durch erneuerbare Energien ist volkswirtschaftlich um einVielfaches billiger als mit Kohlekraftwerken!"Die Weltgemeinschaft steht im kommenden Jahrzehnt vor einem komplexenTransformationsprozess zum Erreichen der mit der Agenda 2030 internationalvereinbarten Nachhaltigkeitsziele. Auch die Bundesregierung hat diesenZukunftsvertrag unterzeichnet [2] und sich damit unter anderem zu konsequentenMaßnahmen zum Klimaschutz verpflichtet! Die Piratenpartei forderte schon 2017das Nachhaltigkeitsziel als Staatsziel in das GG aufzunehmen [3]."Es ist schon äußerst bedenklich und in keiner Weise zu akzeptieren, wenn dieBundesregierung nicht Willens ist, die wissenschaftlich und gesellschaftlichgeforderten Maßnahmen zum Erreichen des Klimaschutzziels umzusetzen," kritisiertMaurice Conrad, Bundesthemenbeauftragter für Umwelt, Klima und Tierschutz derPiratenpartei und Fridays for Future Aktivist.Das Nachhaltigkeitsziel Nr. 13 der Agenda 2030 verpflichtet die Staaten zukonsequenten Maßnahmen zum Klimaschutz [4]. Im Rahmen des "öffentlichen Dialogsder Bundesregierung zur Verbesserung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie"hatte die Piratenpartei aufgezeigt, wie sogar das CO2-Emissionsziel für das Jahr2020 noch erreicht werden kann [5]. Auch der im September veröffentlichten17-Punkte-Plan zur Klimapolitik [6] zeigt, wie der Kohleausstieg aus Sicht derPIRATEN gestaltet werden sollte [7].Quellen/Fußnoten:[1] https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Service/Gesetzesvorhaben/kohleausstiegsgesetz.html [2] http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/index.html[3]https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2017/Wahlprogramm#Nachhaltigkeit[4] https://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_013_klima/index.html[5] http://ots.de/cPOm60[6] https://www.piratenpartei.de/2019/09/19/17-punkte-plan-der-piratenpartei-zur-klimapolitik/[7] https://www.piratenpartei.de/2019/10/13/kohlekraftwerke-schnellstmoeglich-abschalten/