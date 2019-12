PIRATEN begrüßen Entscheidung für die Stichwahl

Düsseldorf (ots) - Die Entscheidung des VerfassungsgerichtshofsNordrhein-Westfalen vom 20. Dezember zur Stichwahl und zur Wahlbezirkseinteilung[1,2] kommentiert Frank Herrmann, Landesvorsitzender der PiratenparteiNordrhein-Westfalen:"Ein weiteres Mal ist die CDU krachend bei dem Versuch gescheitert, sich durchÄnderung der Wahlgesetze Vorteile bei Wahlen zu verschaffen, denn sie war imJahr 2016 Mitinitiator der ebenfalls für verfassungswidrig erklärtenGesetzesänderung, eine Sperrklausel bei Kommunalwahlen einzuführen. DieEntscheidung zum Erhalt der Stichwahl ist daher ein wichtiges Zeichen für dieDemokratie und für den Wert von Beteiligung! Nur die Stichwahl gibt denKandidierenden die Gewissheit, im Falle eines Wahlsieges von einer Mehrheitunterstützt worden zu sein."Enttäuschend ist dagegen die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs über dieebenfalls durch das geänderte Kommunalwahlgesetz erzwungene Neueinteilung derWahlbezirke nach der Zahl der Wahlberechtigten, anstatt wie bisher, der Zahl derEinwohnerinnen und Einwohner, kritisiert Herrmann:"Es mag formal zu begründen sein, einen Wahlbezirk nur nach der Anzahl der inihm lebenden Wahlberechtigten zu fassen. Allerdings zeigt sich in der bisherigenUmsetzung der neuen Regeln, dass es kaum Änderungen in der Einteilung derWahlbezirke gibt, denn die nicht wahlberechtigten Menschen aus den sogenannten'Drittstaaten' leben überall unter uns. Auch spielte bisher eine solcheZählweise nie eine Rolle, denn es besteht hoffentlich kein Zweifel, dass diegewählten Vertreterinnen und Vertreter im Rat alle Menschen im Wahlbezirkvertreten, nicht nur die Wahlberechtigten. Die von der CDU/FDP-Koalitioneingeführte Regelung sendet hier ein klares Signal von Diskriminierung undAusgrenzung und das Verfassungsgericht hat das leider nicht beanstandet.Wir Piraten setzen uns weiter dafür ein, dass alle dauerhaft hier lebendeMenschen, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft, ein Recht erhalten, amgesellschaftlichen und politischen Leben teilzuhaben [3]. Dazu gehört ganz klardas Recht, in ihrer Kommune, ihrem direkten Lebensumfeld, wählen zu können!"Quellen:[1] Pressemeldung des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 20.12.2019:https://www.vgh.nrw.de/aktuelles/pressemitteilungen/2019/22_191220/index.php[2] Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 20.12.2019 (PDF):https://www.vgh.nrw.de/rechtsprechung/entscheidungen/2019/191220_35_19.pdf[3] Für die Teilhabe aller Menschen (Grundsatzprogramm der Piratenpartei NRW): https://wiki.piratenpartei.de/NRW-Web:Grundsatzprogramm#F.C3.BCr_die_Teilhabe_aller_MenschenPressekontakt:Presseteam NRWFrank HerrmannPiratenpartei DeutschlandLandesverband Nordrhein-WestfalenSelbecker Str. 2240472 DüsseldorfTelefon: +49 (0)211-5422 3311E-Mail: presse@piratenpartei-nrw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4476053OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell