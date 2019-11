PIRATEN auf der Jahrestagung der Bundesdrogenbeauftragten

Berlin (ots) - Die neue Drogenbeauftragte Daniela Ludwig hat am 25. November zurJahrestagung der Bundesdrogenbeauftragten [1] geladen.Andreas Vivarelli, drogenpolitscher Sprecher der Piratenpartei wie auchverschiedene NGO`s haben es auf die Gästeliste geschafft. WederGesundheitsminister Jens Spahn noch Daniela Ludwig können also eine gefiltertehomogene Jubelmasse im Publikum erwarten. Das stramme Vortragsprogramm lässt jenach Format allerdings wenig Spielraum für Fragen, Gespräche und Diskussionenzu."Zunächst freue ich mich, Frau Ludwig kennen zu lernen und hoffe, mit ihr insGespräch zu kommen. Sicher ist, dass man viele bekannte Gesichter treffen wird,die mit der gleichen Intention gekommen sind: Das Betäubungsmittelgesetz (BtMG)muss abgeschafft werden, Drogenpolitik darf nicht durch Strafen sondern muss vonHilfsangebote bestimmt sein. Eine Institution der altersgerechten undflächendeckenden Prävention muss das fehlgeschlagene gelebte Modell derRepression vollständig ablösen," kommentiert Vivarelli.In der Vergangenheit war zu drogenpolitischen Themen kaum mehr von derVerkehrspolitikerin zu hören als längst überholten Phrasen der Repression [2].Kurz nachdem bekannt wurde, dass sie das Ehrenamt bekleiden würde, wurde Ludwigoffensichtlich von der Bundesregierung ein Korridor aufgemacht, der ihrermöglicht, Gesprächsbereitschaft nicht nur zu signalisieren, sondern auchtatsächlich anzubieten. Der Presse war nun mehrfach zu entnehmen, dass esBereitschaft gibt, in Sachen Cannabis das gelebte Modell zu überdenken.Gesprächstermine mit dem deutschen Hanfverband, dem Schildower Kreis und LEAP(Law Enforcement aginst Prohibition) sind angedacht und zum Teil bereitsvereinbart."Mit ihrem Vorstoß, den Ausbau der Substitutionsangebote und damit eineflächendeckende Versorgung zu ermöglichen, greift sie ein seit Jahren bekanntesProblem an, nur scheint es noch an konkreten Lösungen zu fehlen. Wenn an dieserStelle nicht unmittelbar gehandelt wird, werden die Versorgungslücken in derSubstitutiontherapie größer und sorgen für weiteren Zulauf des Schwarzmarktes.Dass sie sich, wie seinerzeit Marlene Mortler, stark für ein konsequentesWerbeverbot von Tabakprodukten macht, aber den Alkohol mit keiner Silbe erwähnt,könnte ein Hinweis auf den ihr vorgegebenen Spielraum zu sein, bewirft eineehrlich Prävention allerdings mit Steinen," kritisiert Vivarelli abschließend.Quellen/Fußnoten:[1] https://www.veranstaltungen-ddb.de/event.php?vnr=1-104[2] http://ots.de/t6noMlPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4449018OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell