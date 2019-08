PIRATEN auf der Cannafair in Düsseldorf

Berlin/Düsseldorf (ots) - Vom 23. bis 25. August 2019 findet inder Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf erstmals dieCannabismesse Cannafair 2019 statt. Über 100 Aussteller aus derganzen Welt stellen ihre Produkte und Dienstleistungen vor. DiePiratenpartei Deutschland ist mit einem eigenen Messestand (Nr. 20)vor Ort. Unser Bundesthemenbeauftragter für Drogen- und Suchtpolitik,Andreas Vivarelli, steht Ihnen dort für Interviews zur Verfügung.Themenschwerpunkt des hochrangig besetzten Vortragsprogramms, der"Canference" [1] am Samstag und Sonntag, ist der Einsatz von Cannabisals Medizin."Vor mehr als zwei Jahren wurde der Zugang für dieEchtblütentherapie gesetzlich geregelt. Bis heute gibt es keineflächendeckende Versorgung mit dieser wundervollen Heilpflanze. DieFinanzierung über die Kassen muss, wenn überhaupt möglich, regelmäßigvon den Patienten erstritten werden. Hinzu kommt, dass Kassenärztemit langjährigen vermeintlichen Regressansprüchen abgeschrecktwerden.Es ist unerträglich, dass dieser medizinische Versorgungsnotstandauf dem Rücken der Patienten ausgetragen wird.Mit unserem aktuellen Flyer "Weniger Kriminalität - mehrGerechtigkeit" werden wir über unsere drogenpolitischen Forderungenzum Thema Hanf und Relegalisierung informieren", kommentiert AndreasVivarelli.An unserem Stand präsentieren wir PIRATEN unsere visionäreDrogenpolitik. Diese beinhaltet zum Beispiel die Freigabe vonCannabis unter Berücksichtigung des Jugendschutzes und diebarrierefreie Versorgung mit Cannabis als Medikament. Neben unseremaktuellen Flyer, Plakaten und weiteren Kiffaways gibt es wiedergeröstete und kandierte Hanfnüsse.Am Freitagmorgen, dem 23. August, ist die Cannafair 2019 von 11bis 15 Uhr ausschließlich für Fachbesucher geöffnet. Am Samstag (11bis 20 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) steht die Messe alleninteressierten Besuchern offen. Tagestickets sind ab 7 Euro über dieWebsite [2] oder direkt vor Ort erhältlich.Quellen/Fußnoten:[1] Programm: http://cannafair.nrw/conference.jpg[2] Informationen zur Cannafair 2019 www.cannafair.nrwPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell