Mit PILAWA kommt Deutschlands erstes Quiz-Magazin auf den Markt (FOTO)

Hamburg (ots) -Quiz-Fans aufgepasst! Am 4. April startet Deutschlands erstesQuiz-Magazin von und mit einem der beliebtesten deutschenTV-Moderatoren. In seinem Magazin nimmt Jörg Pilawa große und kleineLeser in die große Welt des Quizzens mit. Ob Knobeln, Rätseln oderQuerdenken - die eigens für das Magazin entwickelten Quiz-Spieleversprechen abwechslungsreiche Unterhaltung und das über verschiedeneSchwierigkeitsstufen hinweg. So vergeht die nächste Bahnfahrt oderder verregnete Nachmittag wie im Flug. Immer dabei: Jörg Pilawa, derals Moderator durch das Heft führt und neben kleinen Tipps auchpersönliche Einblicke gibt.Das Quiz-Magazin PILAWA - so etwas gab es noch nie"Ob zu Hause oder unterwegs, ob alleine oder gegeneinander -Knobeln und Quizzen macht Spaß und liegt absolut im Trend. Nichtumsonst erfreuen sich Quiz-Shows im Fernsehen großer Beliebtheit",weiß PILAWA-Chefredakteur Jan von Frenckell. "Und wer an Quiz denkt,denkt automatisch an Jörg Pilawa. Kein zweiter steht im deutschenFernsehen so für das Thema 'Quiz' wie er."TV-Moderator Jörg Pilawa, der aktiv an der Gestaltung des Heftesbeteiligt ist, freut sich auf sein neues Magazin: "Quizzen im TVkennen wir, quizzen als App kennen wir, aber quizzen als Zeitschrift- das ist echt mal was Neues. In PILAWA ist wirklich ganz viel drin:Hunderte Quiz-Spiele mit spannenden Fragen, mit Fotos, mit Zahlen,mit Zeichnungen, mit Emojis."100 Seiten Quiz-SpaßPILAWA ist alles andere als ein klassisches Rätselheft. Auf 100Seiten überrascht das Magazin immer wieder mit neuen, kreativenAufgaben: Spiele wie "Am laufenden Band" sind wie ein besonderesGedächtnistraining. Für anspruchsvolle Leser bietet "Quizzen undWissen" nicht nur die Möglichkeit, das eigene Wissen zu testen,sondern vermittelt gleichzeitig spannende Hintergrund-Facts. Und dasheraustrennbare Quiz-Duell eignet sich als idealer Begleiter fürunterwegs. Damit aber nicht genug: Quiz-Spiele zu Themen wie Reiseund Food erfordern nicht nur raffiniertes Kombinieren, sondernliefern auch tolle Rezept- oder Reiseideen.Auch klassische Rätselfans kommen in Form von Kreuzworträtseln,Sudoku und spannenden Gehirnjogging-Aufgaben auf ihre Kosten. Bei denverschiedenen Schwierigkeitsgraden ist für jeden etwas dabei - vomEinsteiger bis zum Profi. Auf sechs Seiten gibt es zusätzlich großenQuiz-Spaß für die kleinen Quiz-Master oder die, die es noch werdenwollen. Dabei winken Gewinne im Gesamtwert von 10.000 Euro.Die erste Ausgabe von PILAWA erscheint am 4. April. DieDruckauflage liegt bei 150.000 Exemplaren. Der Copypreis beträgt 2,95Euro.Das Magazin ist neben dem Handel ab 4. April auch aufhttp://meine-zeitschrift.de erhältlich.Website: www.pilawa-quizmagazin.deInstagram: pilawa_quizmagazinDie Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Wir arbeiten am Puls der Zeit und bewahren gleichzeitigunsere Traditionen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestaltenauf vier Kontinenten Magazine, digitale Formate und Radioprogramme.Mit über 700 Zeitschriften, 400 digitalen Produkten und mehr als 100Radiosendern informieren und unterhalten wir jeden Tag Millionen vonMenschen. Gleichzeitig stellen wir durch Investitionen inOnline-Vergleichsplattformen und andere neue Geschäftsmodelle dieWeichen für eine erfolgreiche Zukunft als globalesPortfolio-Unternehmen.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationJanina Saskia JägerT +49 40 30 19 10 27janinasaskia.jaeger@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, PILAWA, übermittelt durch news aktuell