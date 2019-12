PIABO gewinnt wertvolle Expertise durch den Zugang zweier erfahrener PR-Beraterinnen (FOTO)

Berlin (ots) - PIABO bekommt Verstärkung: Die Berliner PR-Agentur für dieDigitalwirtschaft erhält mit Steffi Jarosch und Maria Bader zwei PR-Expertinnenmit langjähriger Kommunikationsexpertise. Beide können PIABO durch ihreErfahrung sowohl auf Agenturseite als auch auf Corporate-Ebene unterstützen unddadurch Kunden mit ihren besonderen Fachkenntnissen im Bereich der Consumer-PRund in der Finanz-PR vorantreiben.Steffi Jarosch bringt umfassende Expertise in der Lifestyle-PR mit: Nach ihremBerufsstart bei einer Berliner Agentur überzeugte sie als Communication Managerbei der Fitnessstudiokette McFIT und einem Hotelbuchungsportal der HRS Group.Nachdem sie zuletzt über vier Jahre als Senior PR-Beraterin auf AgenturseiteTravel- und Lifestyle-Kunden betreut hat, bereichert sie seit November PIABOsB2C-Unit unter Leitung von Simone Krist mit ihrer Fachkenntnis. "An meiner neuenPosition reizt mich vor allem das Zusammenspiel von Lifestyle-PR undTech-Kommunikation. Technologie durchzieht heute sämtliche Gesellschaftsbereicheund hat im Lifestyle-Sektor viel Potenzial, unseren Alltag zu verbessern. Ichfreue mich sehr darauf, bei PIABO Aufmerksamkeit für die Unternehmen zugenerieren, die mit zukunftsorientierten Angeboten unser tägliches Lebenerleichtern und verschönern"," so Steffi Jarosch.Maria Bader ist PR-Expertin für FinTech- sowie Investmentthemen und konnte ihrFachwissen acht Jahre lang im Team Marketing und Kommunikation der DeutschenBank unter Beweis stellen. Nach einem kurzen Zwischenstopp im internationalenVertrieb einer Berliner Firma zieht es sie zurück in die PR-Welt, jedoch nichtmehr auf die Seite der Traditionsunternehmen. "Ich glaube an dieInnovationskraft der Tech-Industrie und möchte neue und disruptive Unternehmendabei unterstützen, ihre Reputation international zu stärken. Gerade in derFinanzwelt brauchen wir zeitgemäße Produkte und Lösungen und PIABO ist genau dierichtige Adresse, um diese mit ganzheitlichen Kommunikationskampagnen bekannt zumachen." Als Senior Account Director wird Bader zukünftig entsprechende Projektein der Unit von Marc-Pierre Hoeft betreuen.Über PIABODie Kommunikationsagentur PIABO PR ist der führende Full-Service-PR-Partner derDigitalwirtschaft mit Sitz in Berlin. PIABO erzielt international herausragendeMedienpräsenz für seine Kunden aus den Bereichen E-Commerce, MarCom, TravelTech,FinTech, HR-Tech, HealthTech, Blockchain, Consumer Electronics, IoT, ArtificialIntelligence, AR/VR, Security, Big Data und SaaS/Cloud. Das Leistungsspektrumdes multidisziplinären Beraterteams umfasst Public Relations und Social Mediasowie Content Marketing und Influencer Programs. Als strategischer Partnerunterstützt PIABO seine Kunden aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalenWachstumsziele. Zu PIABOs Portfolio zählen u.a. Shopify, Stripe, Henkel X, N26,GitHub und die Silicon Valley Bank.Pressekontakt:PIABO PR GmbHLaura Schlensak+49 30 2576205 - 40laura.schlensak@piabo.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62594/4459452OTS: PIABOOriginal-Content von: PIABO, übermittelt durch news aktuell