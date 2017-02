PIABO erweitert seinen Kundenstamm im Silicon Valley

Berlin (ots) - PIABO, Deutschlands führende PR-Agentur für dieDigitalwirtschaft, setzt sein Wachstum weiter fort. Die BerlinerAgentur erweitert ihr bereits bestehendes Kundenportfolio um denweltweit größten Online-Dienst für Software-Entwicklung GitHub unddie Technologieplattform Stripe, die Entwickler für den Aufbau vonOnline-Firmen nutzen. Damit festigt die Agentur weiter ihre Positionals erster Ansprechpartner für US-Technologieunternehmen auf demeuropäischen Markt, insbesondere dem Silicon Valley. Ziel ist dieEtablierung, Positionierung und Stärkung beider Brands auf demdeutschsprachigen Markt (D/A/CH).Mit GitHub hat PIABO den weltweit größten Online-Dienst fürSoftware-Entwicklungen gewonnen. Gegründet 2007, etablierte GitHubals erstes Unternehmen ein webbasiertes Versionskontrollsystem, dassdie Zusammenarbeit an Software-Projekten signifikant vereinfachte.Das Unternehmen mit Sitz in San Francisco hat derzeit mehr als 15Millionen registrierte Nutzer und hostet über 38 MillionenSoftware-Projekte. PIABO verantwortet GitHubs Pressearbeit imkompletten DACH-Raum. Darunter fällt die Kommunikation vonUnternehmensaktivitäten auf dem deutschsprachigen Markt, diePositionierung der Führungsebene in Technologie-Medien als Expertenfür das Thema Software-Development, sowie Developer-Relations imAllgemeinen.Mit Stripe ist seit Beginn des Jahres eines der am schnellstenwachsenden Unternehmen der Welt mit an Board. Das Unternehmen bietetseit 2011 eine Technologieplattform an, die Entwickler für den Aufbauvon Online-Firmen nutzen. Tausende Unternehmen, von Start-ups bis zuFortune-500-Unternehmen, verlassen sich bereits auf StripesSoftwarewerkzeuge, um Zahlungen zu abzuwickeln, international zuexpandieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Seit derGründung 2010 durch die irischen Brüder John und Patrick Collison,treibt Stripe aktiv die Entwicklung des Online-Handels voran,ermöglicht neuartige Geschäftsmodelle und wickelt Zahlungen für vieleder innovativsten Unternehmen der Welt ab. Darunter z.B. Deliveroo,Monzo, Kickstarter, Shopify, Salesforce und Twitter. PIABO begleitetStripe kommunikativ beim Launch auf dem deutschen Markt, baut dieMarke Stripe hierzulande auf, positioniert die Führungsebene derDACH-Region in den Zielmedien und platziert das Unternehmen aktiv aufMeetups und Events als Speaker."Wir freuen uns sehr, dass so viele Unternehmen aus dem SiliconValley auf unsere Arbeit und Expertise vertrauen. Meine Mitarbeiterund ich sind regelmäßig in den USA vor Ort, um unseren Kunden denbestmöglichen Service hier vor Ort bieten zu können. Wir sindmittlerweile der Nummer-eins-Kommunikationspartner für Unternehmenaus dem Silicon Valley. Zahlreiche Marken vertrauen PIABO bereits beiihrem Launch in Europa. Dadurch haben wir uns darüber hinaus fürdeutsche Unternehmen profiliert, die offen für innovativePR-Strategien nach Silicon Valley-Vorbild sind.", erklärt Tilo Bonow,Founder und CEO von PIABO.Über PIABO:PIABO ist die führende Agentur der digitalen Wirtschaft mit Sitzin Berlin. PIABO erzielt für seine Kunden aus den Branchen Internet,Mobile, E-commerce und Lifestyle international herausragendeMedienpräsenz. Das Leistungsspektrum umfasst neben Public Relationsauch strategisches Social Media Management und Content Marketing.Ziel von PIABO ist es, Unternehmer aktiv beim Erreichen ihrer lokalenund globalen Wachstumsziele zu unterstützen und so maßgeblich zumErfolg ihrer Unternehmungen beizutragen. Mehr Informationen unterwww.piabo.net.Pressekontakt:Niclas KakomanolisPIABO PR GmbHniclas.kakomanolis@piabo.netTel.: +49 30 257 620514Original-Content von: PIABO, übermittelt durch news aktuell